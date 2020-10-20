TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'la görüştü - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'la görüştü

20.10.2020 10:45
TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'la görüştü, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la görüştü.

Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığını ziyaret etti. Şentop ve Bayramov arasında gerçekleştirilen ikili ve heyetler arası görüşmelerde Ermenistan'ın Azerbaycan'a düzenlediği saldırılar, Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon ve gündemdeki diğer konular ele alındı.

Bayramov, bu süreçte Türk devleti ve halkından gördükleri manevi destekler için teşekkürlerini iletti. Şentop da Türkiye olarak Azerbaycan'ın haklı davasını desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Görüşmede, TBMM Başkanı Şentop'un yanı sıra AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ da yer aldı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Milletvekili, Azerbaycan, TBMM, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'la görüştü - Son Dakika

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