TBMM Başkanı Şentop: "Azerbaycan'ın tarihi Gence şehrine yapılan saldırı, Ermenistan'ın hukuk...
TBMM Başkanı Şentop: "Azerbaycan'ın tarihi Gence şehrine yapılan saldırı, Ermenistan'ın hukuk tanımaz ve işgalci tavrının son örneğidir.
TBMM Başkanı Şentop: "Azerbaycan'ın tarihi Gence şehrine yapılan saldırı, Ermenistan'ın hukuk tanımaz ve işgalci tavrının son örneğidir." - ANKARA
Politika, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 19:29 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › TBMM Başkanı Şentop: 'Azerbaycan'ın tarihi Gence şehrine yapılan saldırı, Ermenistan'ın hukuk... - Son Dakika
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