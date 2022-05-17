TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Meclis Başkanı Gafarova ile görüştü - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Meclis Başkanı Gafarova ile görüştü

17.05.2022 10:44

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (EİTPA) için geldiği Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de ilk olarak Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (EİTPA) için geldiği Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de ilk olarak Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüştü.

Azerbaycan'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şentop, şunları kaydetti:

'Azerbaycan Milli Meclisi'nin değerli başkanı; bugün Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Toplantısı için Bakü'ye geldik. Çok teşekkür ediyorum. Burasını biz de şüphesiz evimiz gibi hissediyoruz. Türkiye'nin herhangi bir yerine gittiğimizde aynı hisleri Bakü'ye geldiğimizde de yaşıyoruz. Türkiye-Azerbaycan arasındaki ilişkiler dünyada başka iki ülke arasında benzeri olmayan ilişkiler mahiyetinde. 'Tek Millet İki Devlet' bir soyut slogandan ibaret değil. Bu bizim iki ülke arasındaki ilişkilerin de somut olarak ortaya çıkarttığı bir temel ilkemiz. İki gün önce Rize-Artvin Havalimanı açılışında kıymetli Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev Türkiye'deydi. Cumhurbaşkanımız da sık sık ziyaret ediyor, ben de aynı şekilde. Uluslararası platformlarda da daima beraberiz. İnşallah bu ziyaret vesilesiyle de ilişkilerimiz daha da geliştirecek görüşmeler yapacağız. Parlamentolarımız arasındaki ilişkiler de çok güçlü hatta bunları komşu başka ülkeleri de dahil ederek geliştirmeye çalışıyoruz. Yakın zamanda dış ilişkileri komisyonlarımız, Gürcistan Dış İlişkileri de dahil olmak üzere yapacakları üçlü toplantılar, en kısa zamanda da biz yine Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan toplantılarımızı inşallah gerçekleştiririz. Böylece ilişkilerimiz sadece iki ülke arasındaki ilişkiden ibaret kalmayıp; bölge barışına, istikrarına büyük katkılar sunan bir mahiyet kazanacaktır.?

TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Meclis Başkanı Gafarova ile görüştü
TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Meclis Başkanı Gafarova ile görüştü
TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Meclis Başkanı Gafarova ile görüştü
TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Meclis Başkanı Gafarova ile görüştü

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Kastamonulu gazeteciye Azerbeycan'da 'şükran plaketi' Kastamonulu gazeteciye Azerbeycan'da 'şükran plaketi' TBMM Başkanı Şentop, Bakü'de TBMM Başkanı Şentop, Bakü'de
Kaynak: DHA

Meclis Başkanı, Mustafa Şentop, Azerbaycan, Bakü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Meclis Başkanı Gafarova ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Meclis Başkanı Gafarova ile görüştü - Son Dakika
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