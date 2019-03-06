TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Asadov ile Görüştü
1 saat önce
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov ile görüştü.
Türkiye
Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop
, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan
'da Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov ile görüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:45 Kaynak: DHA
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