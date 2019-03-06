Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Asadov ile Görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Asadov ile Görüştü

1 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov ile görüştü.

TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Asadov ile Görüştü, System.String[]
Türkiye Büyük Millet Meclisi  (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov ile görüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:45 Kaynak: DHA

Azerbaycan, Dünya
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