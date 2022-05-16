TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova ile görüştü - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (EİTPA) 3. Genel Konferansı'na katılmak üzere geldiği Azerbaycan'da Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüştü.

Şentop, görüşmede yaptığı konuşmada Azerbaycan'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bakü'de kendisini evindeymiş gibi hissettiğini söyledi.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin, dünyada başka iki ülke arasında benzeri olmayan ilişkiler mahiyetinde olduğunu vurgulayan Şentop, "tek millet, iki devlet" sözlerinin soyut slogandan ibaret olmadığını kaydetti.

İki gün önce Rize-Artvin Havalimanı açılışında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Türkiye'de bulunduğunu hatırlatan Şentop, "Uluslararası platformlarda da daima beraberiz. İnşallah bu ziyaret vesilesiyle de ilişkilerimizi daha da geliştirecek görüşmeler yapacağız. Parlamentolarımız arasındaki ilişkiler de çok güçlü, hatta bunları komşu başka ülkeleri de dahil ederek geliştirmeye çalışıyoruz. Yakın zamanda Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan dış ilişkiler komisyonları üçlü toplantısını gerçekleştireceğiz. Böylece ilişkilerimiz sadece iki ülke arasındaki ilişkiden ibaret kalmayıp bölge barışına, istikrarına büyük katkılar sunan bir mahiyet kazanacaktır." ifadelerini kullandı.