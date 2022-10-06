TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova ile görüştü - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova ile görüştü

06.10.2022 19:50

- TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova ile görüştü TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüştü.

- TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova ile görüştü

JAKARTA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Endonezya'daki temaslarını sürdürüyor. Şentop, başkent Jakarta'da Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile bir araya geldi. Şentop, görüşmede Ermenistan'la yaşanan son çatışmalarda meydana gelen can kayıpları nedeniyle taziyelerini ileterek, "Ermenistan'ın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü kabul eden bir barış anlaşması imzalamaktan başka seçeceğinin olmadığını görüyoruz. Bu tür provokasyonlardan vazgeçerek bölgesel barış ve işbirliğine odaklanması gerektiğini her vesileyle dile getiriyoruz" dedi.

" Karabağ'ın inşa sürecinin bir an önce tamamlanması bizi memnun edecektir"

Şentop, Azerbaycan topraklarına yeniden katılan bölgelerin imar edilmesi ve dönüşün sağlanması için başlatılan "Büyük Dönüş"ten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şentop, "Şuşa başta olmak üzere Karabağ'ın inşa sürecinin bir an önce tamamlanması bizi memnun edecektir. Şuşa Beyannamesi'nin uygulanması barışın tesisi için önemli" dedi.

Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ise iki parlamento arasında ilişkilerin daha güçlü derinliğe sahip kılınması için yapılabilecek ortak çalışmalara değindi. Gafarova ayrıca, 2023'ün Azerbaycan'da Aliyev yılı olarak ilan edildiğini söyledi.

Görüşmede, parlamentolar arasında hem Türkiye'de Cumhuriyet'in 100. yılı hem de Azerbaycan'da 'Haydar Aliyev Yılı' olması dolayasıyla ortak programlar düzenlenmesi üzerinde duruldu.

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Kaynak: İHA

Mustafa Şentop, Meclis Başkanı, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova ile görüştü - Son Dakika

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