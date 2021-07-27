TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova'nın onuruna verdiği yemeğe katıldı - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova'nın onuruna verdiği yemeğe katıldı.

Gafarova, Azerbaycan-Pakistan- Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Birinci Toplantısı'na katılan Şentop ile Pakistan Milli Meclisi Başkanı Asad Kaiser onuruna, Gülüstan Sarayı'nda akşam yemeği verdi.

Yemeğe, Şentop ve Kaiser ile beraberlerindeki parlamento heyetleri de katıldı.