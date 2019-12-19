TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan temaslarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan temaslarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan temaslarını değerlendirdi Açıklaması

6 saat önce

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 9. Genel Kurulu Toplantısına katılmak için Azerbaycan'da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'la görüştü.

TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan temaslarını değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 9. Genel Kurulu Toplantısına katılmak için Azerbaycan'da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'la görüştü.

TÜRKPA'yla ilgili değerlendirme yapılan görüşmede Şentop ve Asadov, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkiler hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Şentop, temasları kapsamında Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ve Özbekistan Senato Başkanı Tanzila Narbayeva ile de ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Azerbaycan temaslarını basın mensuplarına değerlendiren Şentop, dün yapılan TÜRKPA Genel Kurul Toplantısında dönem başkanlığını Azerbaycan'a devrettiklerini bildirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve katılımcı meclis başkanlarıyla verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Şentop, "TÜRKPA, Türkiye'nin önem verdiği bir asamble. TÜRKPA'nın güçlenmesini ve uluslararası arenada daha etkin hale gelmesini, faaliyet alanının da genişlemesini istiyoruz. Ayrıca üye sayısının da artmasını istiyoruz. Özbekistan'da pazar günü seçimler var. Bu seçimlerin akabinde Özbekistan da üye olacak. Türkmenistan'ın da üye olmasını arzu ediyoruz. Bu yönde de gayretlerimiz, çalışmalarımız olacak. Güzel toplantılar oldu. Bütün ülkelerin mutabık kaldığı husus TÜRKPA'nın daha da güçlendirilmesi ve etkin hale getirilmesi yönündeydi. " şeklinde konuştu.

Özbekistan, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:06 Kaynak: AA
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