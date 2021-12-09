TBMM BAŞKANI ŞENTOP AZERBAYCAN VE PAKİSTAN MECLİS BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞTÜ - Son Dakika

TBMM BAŞKANI ŞENTOP AZERBAYCAN VE PAKİSTAN MECLİS BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞTÜ
09.12.2021 18:14
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliğini yaptığı İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı'nda, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ve beraberindeki parlamento üyeleriyle görüştü.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliğini yaptığı İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı'nda, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ve beraberindeki parlamento üyeleriyle görüştü. Şentop daha sonra Pakistan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Muhammad Qasim Khan Suri ve beraberindeki parlamento heyetini kabul etti. İstanbul Kongre Merkezi'ndeki görüşmeler basına kapalı olarak gerçekleşti.
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