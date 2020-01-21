Son Dakika › Güncel › TBMM Başkanı Şentop: 'Azerbaycan ve Türkiye tek millet iki devlettir' - Son Dakika
TBMM Başkanı Şentop: "Azerbaycan ve Türkiye tek millet iki devlettir"
6 saat önce
Sergilenen fotoğraflardan görüntüler TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kürsüye gelişi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Kanlı 20 Ocak 1990 Olaylarının 30. Yılı" nedeniyle Azerbaycan Büyükelçiliği tarafından düzenlenen fotoğraf sergisine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:47 Kaynak: AA
Sergilenen fotoğraflardan görüntüler
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kürsüye gelişi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Kanlı 20 Ocak 1990 Olaylarının 30. Yılı" nedeniyle Azerbaycan Büyükelçiliği tarafından düzenlenen fotoğraf sergisine katıldı. (1)
Son Dakika Günlük burç yorumları 21 Ocak 2020 Salı (Haftalık burç yorumları) Çin'deki corona virüsünden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi Cüneyt Özdemir'den sert tepki: THY'ye atılan en büyük iftiralardan biridir Zorla sütyen giydiren 'Döner Kardeşler' suç örgütü davasında mahkeme başkanı isyan etti: Seviye yerlerde