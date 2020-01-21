TBMM Başkanı Şentop: "Azerbaycan ve Türkiye tek millet iki devlettir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop: 'Azerbaycan ve Türkiye tek millet iki devlettir' - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop: "Azerbaycan ve Türkiye tek millet iki devlettir"

6 saat önce

Sergilenen fotoğraflardan görüntüler TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kürsüye gelişi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Kanlı 20 Ocak 1990 Olaylarının 30. Yılı" nedeniyle Azerbaycan Büyükelçiliği tarafından düzenlenen fotoğraf sergisine katıldı.

Sergilenen fotoğraflardan görüntüler

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kürsüye gelişi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Kanlı 20 Ocak 1990 Olaylarının 30. Yılı" nedeniyle Azerbaycan Büyükelçiliği tarafından düzenlenen fotoğraf sergisine katıldı. (1)

TBMM Başkanı Şentop: Azerbaycan ve Türkiye tek millet iki devlettir

Mustafa Şentop, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:47 Kaynak: AA
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