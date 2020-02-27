TBMM Başkanı Şentop: "Azerbaycanlı kardeşlerimiz ve bizim için keder, Ermenistan için utanç günü - Son Dakika
Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop: 'Azerbaycanlı kardeşlerimiz ve bizim için keder, Ermenistan için utanç günü - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop: "Azerbaycanlı kardeşlerimiz ve bizim için keder, Ermenistan için utanç günü

6 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Hocalı katliamının yıl dönümünde, "Azerbaycanlı kardeşlerimiz ve bizim için keder günü, Ermenistan için utanç günü. 28 yıl önce Hocalı'da büyük bir vahşet yaşandı.

TBMM Başkanı Şentop:

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Hocalı katliamının yıl dönümünde, "Azerbaycanlı kardeşlerimiz ve bizim için keder günü, Ermenistan için utanç günü. 28 yıl önce Hocalı'da büyük bir vahşet yaşandı. Gözleri vardı görmediler, kulakları vardı duymadılar" dedi.


TBMM Halkla İlişkiler binasında Hocalı şehitleri resim sergisi açıldı. Serginin açılışına katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Suriye'de ve Libya'da şehitlerin olduğunu hatırlatarak, bağımsızlık için solmayı göze aldıklarını ifade etti. Şentop, Hocalı katliamı gününün keder günü olduğunu belirterek, "Azerbaycanlı kardeşlerimiz ve bizim için keder günü, Ermenistan için utanç günü. 28 yıl önce Hocalı'da büyük bir vahşet yaşandı. Gözleri vardı görmediler, kulakları vardı duymadılar" diye konuştu.


Şentop şöyle devam etti:


"1992 yılının 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece bin yıllık Türk yurdu Dağlık Karabağ'da büyük bir katliam yapıldı. Amerikan, İngiliz, Rus ve Ermeni gazetecilerin tanıklık ettiği katliamda kadın, çocuk, yaşlı masumların sesleri gökyüzünde yankılandı. O gece resmi kayıtlara göre 613 kişi katledildi. Resmi olmayan kayıtlara göre bin 300 kişi katledildi."


Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ise, Türkiye'nin Azerbaycan'ı her zaman desteklediğini belirterek, sergide Hocalı soykırımına ilişkin Azerbaycanlı sanatçıların yağlı boya resimlerinin yer aldığını ifade etti. - ANKARA

Mustafa Şentop, Ermenistan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:00 Kaynak: İHA
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