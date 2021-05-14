TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile telefonda görüştü. Şentop görüşmede, " Filistin'e yönelik kabul edilemez baskı ve şiddeti, Mescid-i Aksa'da ibadet eden kardeşlerimize yapılan saldırıları, bebek-çocuk demeden onlarca sivilin katledilmesine kadar giden İsrail zulmünü gördükçe endişe etmemek mümkün değil" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycanlı mevkidaşı Sahibe Gafarova ile telefonda görüştü. Şentop en son yüz yüze görüşmede, Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgaline karşı mücadele verdiğini belirterek, "Bugün ise 44 gün süren destansı bir askeri harekatla Karabağ'ın hürriyetine kavuştuğunu, Şuşa'da tam 29 sene sonra ilk bayram namazının eda edildiğini görmeyi Cenab-ı Allah bizlere nasip etti. Azerbaycan'ın daha güzel, müreffeh ve huzurlu günlere kavuşacağına dair inancımız her zamankinden daha fazladır. Karabağ'ın ihya edilmesi, işgalin izlerinin ve tahribatın silinmesi için gereken her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

'İSRAİL'E 'DUR' DEMENİN VAKTİ GELMİŞTİR'Şentop, İslam dünyası için Ramazan Bayramı 'nın çok hüzünlü geçtiğini söyleyerek, "Dost ve kardeşimiz Kırgızistan ile Tacikistan arasında yaşanan ve can kayıplarına sebep olan gerginlik bizleri ziyadesiyle üzmüştü. Ramazan ayı bitmeden bu kez Filistin'den gelen acı haberler hepimizi derinden sarstı. Filistin'e yönelik kabul edilemez baskı ve şiddeti, Mescid-i Aksa'da ibadet eden kardeşlerimize yapılan saldırıları, bebek-çocuk demeden onlarca sivilin katledilmesine kadar giden İsrail zulmünü gördükçe endişe etmemek mümkün değil. İsrail devletinin terörü bir araç olarak kullandığını, insanlığa karşı suç işlediğini, masum Müslümanların kanını akıttığını ve dünyanın buna sessiz kalışını teessürle takip ediyoruz. İsrail'e 'dur' demenin, Filistin'i haklı davasında en kuvvetli şekilde desteklemenin vakti gelmiştir. Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizin hürriyet ve adalet mücadelesinde şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da arkasında dururken, İsrail'in vahşetine son vermek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere her türlü diplomatik gayreti sürdüreceğiz" diye konuştu. Şentop ayrıca, Azerbaycanlı mevkidaşının bayramını kutladı.'TÜRKİYE HALKININ BAYRAMINI KUTLUYORUM'

Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ise, Türkiye halkının bayramını kutlayarak, "Türkiye ve Azerbaycan 'Tek millet, iki devlet' diyebilen, hem iyi günde hem kötü günde diğerinin yanında tereddütsüz durabilen iki kardeş ülke. Bu uzun yıllardır böyle bundan sonra da böyle devam edecek. En kötü günlerimizde Türkiye hiç tereddütsüz her daim yanımızda oldu, olmaya da devam ediyor. Bu vesile ile bir kez daha Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere size ve tüm Türk kardeşlerimize teşekkürlerimi iletmek istiyorum. İki ülke arasında, dostluk ve kardeşliğimiz parlamentolar arasında mevcut mükemmel seviyedeki ilişkilerde de vücut bulmaya devam ediyor ve devam edecek" ifadesini kullandı.