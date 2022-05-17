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- TBMM Başkanı Şentop, Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti

BAKÜ - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti.

Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi 3. Genel Konferansı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bakü temaslarına devam ediyor. Şentop, Azerbaycan'ın vefat eden lideri Haydar Aliyev'in mezarını, Azerbaycan ve Türk Şehitliği'ni ziyaret etti. Haydar Aliyev'in mezarına çiçek bırakıp saygı duruşunda bulunan Şentop, Azerbaycan ve Türk şehitliklerini de ziyaret ederek anıtlara çelenk bıraktı.

TBMM Başkanı Şentop, Türk Şehitliği'nde hatıra defterini imzaladıktan sonra yaptığı konuşmada, "Aziz şehitlerimiz, 104 yıl önce bu toprakları kendi öz vatanınız gibi savunmak için Azerbaycanlı kardeşlerinizle birlikte omuz omuza şehadet makamına eriştiniz. İstiklal ve hürriyet uğruna feda ettiğiniz canlarınızla Azerbaycan'a bu vatanı muhkem kıldınız. Kanlarınızla suladığınız bu topraklarda yeşeren genç fidanlar, bugün aynı irade ve maneviyatla bugün sizlerin elinizde yükselen bayrağı daha yukarılara çekme çabasındadırlar. Şahs-ı maneviniz, uzun yıllar sonra 44 günlük Vatan Muharebesi'nde ülkelerini işgalden kurtarmalarında Azerbaycan askerlerine de ışık tuttu, moral, azim ve güç verdi. Biz de sizlerin mirasını yüreğinde yaşatan kudretli ve asil Türk milletinin temsilcileri olarak mukaddes emanetinize sahip çıkmak için buradayız. Ortak tarih, şuur ve kardeşlik uğruna bu diyarlara kabirlerinizle bastığınız mühür ilelebet payidar kalacaktır. Muazzez hatıranız geçmişte olduğu gibi gelecekte de nesillerimize rehber olacaktır. Ulvi istirahatgahınızda huzur ve iftiharla uyuyunuz. Allah'ın rahmeti üzerinizedir. Ruhlarınız şad olsun" dedi.

EİTPA 3. Genel Konferansı'na katılmak üzere şehitlikten ayrılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Azerbaycan temasları 20 Mayıs'a kadar devam edecek.