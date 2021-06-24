TBMM Başkanı Şentop, Balkan heyetini kabul etti - Son Dakika

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamada TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop, Uluslararası Balkan, Giritliler ve Mübadiller, Ege Balkan Rumeli Dernekleri, Ege Balkan Türkleri Federasyonları ve Rumeli Dernekleri başkanlarından oluşan heyeti kabul etti denildi.

Akşener'i kızdıran Lütfü Türkkan sorusu: Benimle ne ilgisi var

AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var