TBMM Başkanı Şentop: "(Barış Pınarı Harekatı) Harekat, yerlerinden edilmiş Suriyelilerin...
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TBMM Başkanı Şentop: "(Barış Pınarı Harekatı) Harekat, yerlerinden edilmiş Suriyelilerin memleketlerine veya Suriye'de istedikleri yere güvenli ve gönüllü geri dönmelerini kolaylaştırmaya yönelik uluslararası çabayı yine uluslararası hukuk kuralları doğrultusunda ve ilgili BM kuruluşlarının...
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:04 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop: "(Barış Pınarı Harekatı) Harekat, yerlerinden edilmiş Suriyelilerin memleketlerine veya Suriye'de istedikleri yere güvenli ve gönüllü geri dönmelerini kolaylaştırmaya yönelik uluslararası çabayı yine uluslararası hukuk kuralları doğrultusunda ve ilgili BM kuruluşlarının eş güdümünde destekleyecektir."
Terör örgütü PKK/YPG Nusaybin'deki sivilleri böyle vurdu Son dakika: Gazetecilerin bulunduğu otele iki havan mermisi atıldı: Mermilerin patlamaması faciayı önledi Tarkan'ın Barış Pınarı Harekatı'nın üçüncü gününde yaptığı paylaşıma tepki yağdı Türkiye tek yürek olmuşken, 4 STK'nın Barış Pınarı Harekatı'nı 'macera' olarak değerlendirmesi tepki çekti