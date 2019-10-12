Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop: "(Barış Pınarı Harekatı) Harekat, yerlerinden edilmiş Suriyelilerin...
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop: '(Barış Pınarı Harekatı) Harekat, yerlerinden edilmiş Suriyelilerin...

TBMM Başkanı Şentop: "(Barış Pınarı Harekatı) Harekat, yerlerinden edilmiş Suriyelilerin...

1 saat önce

TBMM Başkanı Şentop: "(Barış Pınarı Harekatı) Harekat, yerlerinden edilmiş Suriyelilerin memleketlerine veya Suriye'de istedikleri yere güvenli ve gönüllü geri dönmelerini kolaylaştırmaya yönelik uluslararası çabayı yine uluslararası hukuk kuralları doğrultusunda ve ilgili BM kuruluşlarının...

TBMM Başkanı Şentop:

TBMM Başkanı Şentop: "(Barış Pınarı Harekatı) Harekat, yerlerinden edilmiş Suriyelilerin memleketlerine veya Suriye'de istedikleri yere güvenli ve gönüllü geri dönmelerini kolaylaştırmaya yönelik uluslararası çabayı yine uluslararası hukuk kuralları doğrultusunda ve ilgili BM kuruluşlarının eş güdümünde destekleyecektir."

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:04 Kaynak: AA
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