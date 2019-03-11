TBMM Başkanı Şentop, Batı Trakya Türkleri'ni Kabul Etti
39 dakika önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Batı Trakya Türkleri'ni ağırladı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, Batı Trakya
Türkleri'ni ağırladı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Heyeti'ni kabul etti. Şentop, Meclis Tören Salonu'nda biraraya geldiği heyet onuruna öğle yemeği de verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:07 Kaynak: DHA
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