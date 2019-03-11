Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Batı Trakya Türkleri'ni Kabul Etti

TBMM Başkanı Şentop, Batı Trakya Türkleri'ni Kabul Etti

39 dakika önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Batı Trakya Türkleri'ni ağırladı.

TBMM Başkanı Şentop, Batı Trakya Türkleri'ni Kabul Etti, System.String[]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Batı Trakya Türkleri'ni ağırladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Heyeti'ni kabul etti. Şentop, Meclis Tören Salonu'nda biraraya geldiği heyet onuruna öğle yemeği de verdi.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:07 Kaynak: DHA

Mustafa Şentop, Batı Trakya, Politika
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