TBMM Başkanı Şentop, Batı Trakyalı Türkleri Kabul Etti
23 dakika önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu heyetini kabul etti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu heyetini kabul etti.
Şentop, Meclis Tören Salonunda bir araya geldiği heyet onuruna yemek verdi.
Yemeğin başlangıcında gazetecilerin görüntü almasına izin verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:40 Kaynak: AA
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