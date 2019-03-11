Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Batı Trakyalı Türkleri Kabul Etti

TBMM Başkanı Şentop, Batı Trakyalı Türkleri Kabul Etti

23 dakika önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu heyetini kabul etti.

TBMM Başkanı Şentop, Batı Trakyalı Türkleri Kabul Etti, System.String[]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu heyetini kabul etti.

Şentop, Meclis Tören Salonunda bir araya geldiği heyet onuruna yemek verdi.

Yemeğin başlangıcında gazetecilerin görüntü almasına izin verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:40 Kaynak: AA

Batı Trakya, Mustafa Şentop, Politika
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