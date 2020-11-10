TBMM Başkanı Şentop: Bayrak ve Ezan, Karabağ'da yeniden yükseldi - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop: Bayrak ve Ezan, Karabağ'da yeniden yükseldi

10.11.2020 06:04
TBMM Başkanı Şentop: Bayrak ve Ezan, Karabağ'da yeniden yükseldi, System.String[]

AZERBAYCAN'ın, Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarması Türkiye'de de memnuniyetle karşılandı.

AZERBAYCAN'ın, KarabağErmenistan işgalinden kurtarması Türkiye'de de memnuniyetle karşılandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'ın Karabağ zaferi için "Bayrak ve Ezan Karabağ'da yeniden yükseldi" açıklamasını yaptı.

Azerbaycan'ın Karabağ'da zafer ilan etmesinden sonra Türkiye'den de zaferle ilgili açıklamalar geldi. TBMM Başkanı Şentop Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'ın meşru hakkı ve galibiyeti nihayet düşmanı tarafından da kabul edildi. Ermenistan işgal edip katliam yaptığı Karabağ'dan çekilmeye ve teslim olmaya mecbur kaldı. Tarihin trajik bir sayfası Azerbaycan için zaferle kapandı. Bayrak ve ezan Karabağ'da yeniden yükseldi. Kardeş Azerbaycan'ın kahraman ordularının zaferini yürekten kutluyor; şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Şimdi bölgede zafer ve barışın gölgesinde yaralar sarılacak, çocuklar yeniden şarkılar söyleyecek. Allah'a hamdolsun. Bu güzel gecenin şanı kıyamete kadar sürsün" ifadelerini kaydetti.Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de sosyal medya hesabından 'Özgürlük senin hakkın, inanç senin aşkın' anlamına gelen Azerice "Senin haggındır azadlıg, senin eşgindir iman" paylaşımını yaptı.


TBMM Başkanı Şentop: Bayrak ve Ezan, Karabağ'da yeniden yükseldi
TBMM Başkanı Şentop: Bayrak ve Ezan, Karabağ'da yeniden yükseldi
TBMM Başkanı Şentop: Bayrak ve Ezan, Karabağ'da yeniden yükseldi

Ermenistan, Azerbaycan, Karabağ, Ezan, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop: Bayrak ve Ezan, Karabağ'da yeniden yükseldi - Son Dakika


Son Dakika

Lütfi Elvan'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanmasının ardından Meclis'te AK Parti'nin sandalye sayısı düştü İstifa eden Berat Albayrak'ın yerine Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Lütfi Elvan kimdir? Canlı yayında kaza yapan sürücüyü hastaneler kabul etmeyince hayatını kaybetti Android işletim sistemli eski telefonlar önümüzdeki yıldan itibaren internet sitelerini açamayacak Eşini silahla yaraladıktan sonra firar eden kişi, 4 ay sonra ölü bulundu Real Madrid'li Isco'nun sevgilisi, kendisine gönderilen çirkin mesajları ifşa etti Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi'ye hapis cezası verilip tahliye edildi Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi
İşgalci Ermenistan teslim oldu! Dağlık Karabağ, Azerbaycan'a bırakılıyor İşgalci Ermenistan teslim oldu! Dağlık Karabağ, Azerbaycan'a bırakılıyor         
01:05
Ekonominin başına atanan Lütfi Elvan ile ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almış Ekonominin başına atanan Lütfi Elvan ile ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almış         
00:47
Son Dakika: İstifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan boşalan göreve Lütfi Elvan getirildi Son Dakika: İstifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan boşalan göreve Lütfi Elvan getirildi         
00:23
Terör örgütü DEAŞ'a bağlı radikaller, 50'den fazla kişiyi kafasını keserek infaz etti Terör örgütü DEAŞ'a bağlı radikaller, 50'den fazla kişiyi kafasını keserek infaz etti         
23:40
Fenerbahçe Teknik Direktör Erol Bulut, 4 ismi kulübeye çekiyor Fenerbahçe Teknik Direktör Erol Bulut, 4 ismi kulübeye çekiyor         
22:59
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin genç oyuncusu Nilsu Berfin Aktaş'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin genç oyuncusu Nilsu Berfin Aktaş'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
21:03
Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye, ABD'deki seçimlerde resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye, ABD'deki seçimlerde resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir         
19:28
Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi         
17:38
Mehmet Şef'in kızı son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu Mehmet Şef'in kızı son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu         
15:30
Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı         
15:14
Dinlenme tesisinde şoke eden görüntü! Kadın, otoparkta tartıştığı adamı çekip vurdu Dinlenme tesisinde şoke eden görüntü! Kadın, otoparkta tartıştığı adamı çekip vurdu         
13:16
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Azerbaycan tehdit edilirse ülkeme Türk askerini davet edeceğim Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Azerbaycan tehdit edilirse ülkeme Türk askerini davet edeceğim         
11:31
Sokak ortasında yapılan fuhuş pazarlığı mahalle halkını isyan ettirdi Sokak ortasında yapılan fuhuş pazarlığı mahalle halkını isyan ettirdi         
11:30
Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı         
10:55
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, kendisine küfür eden takipçisine küfürle karşılık verdi Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, kendisine küfür eden takipçisine küfürle karşılık verdi         
10:20
Akşener, Albayrak'ın istifa paylaşımının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği videoyu paylaştı Akşener, Albayrak'ın istifa paylaşımının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği videoyu paylaştı         
10:05
Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu         
23:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2020 06:14:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM Başkanı Şentop: Bayrak ve Ezan, Karabağ'da yeniden yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei