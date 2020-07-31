TBMM BAŞKANI ŞENTOP BAYRAM NAMAZI'NDAN SONRA AÇIKLAMA YAPTI (1) - Son Dakika

Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı. Kurban Bayramı namazı sonrasında TBMM Başkanı Mustafa Şentop, açıklamalarda bulundu. Şentop, "Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk bayram namazını eda ettik. Bu ayrı bir heyecan milletimiz için. Ayasofya'nın açılması tarihimizde en önemli dönüm noktalarından birisi olmuştur, olacaktır" dedi.

'DOĞU AKDENİZ'Şentop, Doğu Akdeniz ve dış politikadaki gelişmeler konusunda ise "Doğu Akdeniz ile alakası olmayan bazı ülkelerin, başta Fransa olmak üzere bu bölgeyle ilgili söz söylemeleri ancak bölge ülkelerinin sözlerinin bitmesinden sonra mümkün olabilir" diye konuştu.

- İstanbul