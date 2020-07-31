TBMM BAŞKANI ŞENTOP BAYRAM NAMAZI'NDAN SONRA AÇIKLAMA YAPTI - Son Dakika

TBMM BAŞKANI ŞENTOP BAYRAM NAMAZI'NDAN SONRA AÇIKLAMA YAPTI

*TBMM Başkanı Mustafa Şentop*"Ayasofya'nın mahzun kardeşi Mesci-i Aksa'ya da buradan selamlarımızı, muhabbetlerimizi, sevdamızı iletiyoruz" *"Doğu Akdeniz ile alakası olmayan bazı ülkelerin, başta Fransa olmak üzere bu bölgeyle ilgili söz söylemeleri ancak bölge ülkelerinin sözlerinin...

TBMM BAŞKANI ŞENTOP BAYRAM NAMAZI'NDAN SONRA AÇIKLAMA YAPTI, System.String[]

*TBMM Başkanı Mustafa Şentop

*"Ayasofya'nın mahzun kardeşi Mesci-i Aksa'ya da buradan selamlarımızı, muhabbetlerimizi, sevdamızı iletiyoruz"

* "Doğu Akdeniz ile alakası olmayan bazı ülkelerin, başta Fransa olmak üzere bu bölgeyle ilgili söz söylemeleri ancak bölge ülkelerinin sözlerinin bitmesinden sonra mümkün olabilir."

* "Ermenistan sadece Azerbaycan ile sorunu olan bir ülke değil, bölge barışını gerçekten uzun zamandır tehdit eden bir ülkedir."

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK/ İstanbul,

Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı. Kurban Bayramı Namazı sonrasında TBMM Başkanı Mustafa Şentop, açıklamalarda bulundu. Şentop, "Bu bayram Kurban Bayramı. Kurbanın anlamı eski eserlerimizde de yaklaşmaktır. Bu tabi ilk bakıştaki anlamdır. Allah bize şah damarımızdan yakındır. Aslında yaklaşmak değil, Allah'a olan bu yakınlığımız anlamak, idrak etmek önemli. Bu anlamda kurban buna bir vesile olacaktır. Kurban Bayramı bizim eskilerimizin inancında, anlayışında büyük bayramdır. Bunun sebebi haç ile bunun bütünleşmiş olmasıdır. Tabi bugünler salgın sebebiyle haç arzu edilen manada eski coşkusuyla gerçekleşemiyor. Kabe, Mescid-i Nebi mahzun. Allah bütün müminlerin büyük kalabalıklar halinde coşkuyla gerçekleştirebileceği haclar ve Kurban Bayramları tekrar nasip olur" dedi.

AYASOFYA'DA İLK BAYRAM NAMAZI

Şentop, "Bu bayramı bizim açımızdan farklı kılan bir unsurda Ayasofya'nın ibadete açılmasıdır. Geçen 24 Temmuz'da Ayasofya'da Cumhurbaşkanımızla beraber ilk Cuma Namazı'nı eda etmiştik. Bugün de Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk bayram namazını eda ettik. Bu ayrı bir heyecan milletimiz için. Ayasofya'nın açılması tarihimizde en önemli dönüm noktalarından birisi olmuştur, olacaktır. Bundan sonrada bu anlamda Ayasofya'nın açılmasının maneviyatının vermiş olduğu bir işaretle önümüzde çok daha önemli adımların atılacağını düşünüyorum. Ayasofya'nın mahzun kardeşi Mesci-i Aksa'ya da buradan selamlarımızı, muhabbetlerimizi, sevdamızı iletiyoruz" diye konuştu.

GÜVENLİK GÜÇLERİNİN BAYRAMINI KUTLADI Şentop, "Malum salgın süreci bitmedi, devam ediyor. Temizlik, mesafe ve maske kurallarına riayet edelim. Benim şu anda maskem yok ama sizlerle konuştuğum için çıkarttım. Biraz sonra ben de takacağım. Gerek bayramlaşmada, gerek kurban ibadetinin yerine getirilmesinde, bu konudaki ikazlara, tembihlere azami ölçüde dikkat etmelerini vatandaşlarımdan rica ediyorum. Yarıca bayramlarda trafikle ilgili hatırlatmalarda bulunmamızda fayda var. trafik kurallarına riayet etmek bir insani vazifedir. Kendimiz için de, başkaları için de. Bu bayramı huzur içinde, güvenlik içinde geçirmemize zemin hazırlayan güvenlik güçlerine, sınırlarımızı bekleyen askerlerimize, güvenlik ve asayişi sağlayan polislerimize, sınır ötesinde, Suriye'de, Libya'da, Doğu Akdeniz'de, milletimiz adına, güvenlik sağlamak adına operasyonlar gerçekleştiren bütün güvenlik güçlerine de buradan teşekkür ediyorum. Onlarında bayramlarını tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.   DOĞU AKDENİZ Şentop, Doğu Akdeniz ve dış politikadaki gelişmeler konusunda ise "Akdeniz'in doğusunu çevreleyen ülkeler var. Bunlardan Akdeniz'e en büyük kıyısı olan ülke Türkiye. Doğu Akdeniz'in güvenliği en başta Türkiye için hayati öneme sahip. Doğu Akdeniz ile alakası olmayan bazı ülkelerin, başta Fransa olmak üzere bu bölgeyle ilgili söz söylemeleri ancak bölge ülkelerinin sözlerinin bitmesinden sonra mümkün olabilir. Başta Türkiye için Doğu Akdeniz'in güvenliği ve zenginliği, çevreleyen diğer ülkeler içinde ehemmiyet ifade ediyor. Bu bakımdan Türkiye kendisini Doğu Akdeniz'in güvenliğinden birinci derecede addeden bir ülke. Bu bakımdan Türkiye buradaki uluslararası hukuktan kaynaklanan bütün yetkilerini kullanma konusunda kararlıdır" diye konuştu.

LİBYAMustafa Şentop, Libya'ya da dikkat çekerek, "Libya'da uluslararası hukuka göre meşru bir şekilde bulunan tek ülke Türkiye'dir. Çünkü Libya'da Birleşmiş Milletlerin ve üye ülkelerin hepsinin kabul etmiş olduğu meşru hükümetle bir uluslararası anlaşma yapan ülke Türkiye'dir. Bu anlaşamaya göre Libya'da Türkiye bulunmaktadır. Onun dışından Libya'da hareket içerisinde bulunan, operasyon yapan başka ülkelerin hepsi uluslararası hukuka göre gayrimeşru bir faaliyet içerisindedir. Mısır'ın almış olduğu kararda, Mısır parlamentosu sadece kendi sınırları içerisindeki olaylarla ilgili karar alabilir. Komşu ülkeye saldırmak için almış olduğu karar uluslararası hukuka aykırıdır. Meşru hükümetle anlaşma yapan ve bu anlaşmaya göre uluslararası hukuka göre meşru olarak Libya'da bulunan tek ülke Türkiye'dir. Türkiye bu anlamda uluslararası hukukun kendisine vermiş olduğu bütün hak ve yetkileri kullanacaktır" dedi.

"ERMENİSTAN BÖLGE BARIŞINI GERÇEKTEN UZUN ZAMANDIR TEHDİT EDEN BİR ÜLKEDİR"Ermenistan konusunu da değerlendiren Şentop şunları kaydetti:

"Ermenistan sadece Azerbaycan ile sorunu olan bir ülke değil, bölge barışını gerçekten uzun zamandır tehdit eden bir ülkedir. Ermenistan'ın saldırganlığı karşısında başta bölge ülkeleri olmak üzere, Azerbaycan- Ermenistan arasındaki Karabağ sorunun çözümü için oluşturulan Minsk grubu dahil olmak üzere, dünyadaki bütün ülkelerin bu Ermenistan saldırganlığı karşısında kararlı bir tutum sergilemeleri zorunluluktur. Aksi halde Ermenistan sadece Azerbaycan ile değil bütün bölge barışı için bir tehdit oluşturmaktadır. Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişki çok özel bir ilişkidir. Biz tek millet iki devlet deriz aramızdaki ilişkiyi ifade etmek için Azerbaycan'ın meselesi, derdi, sorunu, üzüntüsü; bizim meselemizdir, üzüntümüzdür, sevinci bizim sevincimizdir. Bu bakımdan Azerbaycan'ı haklı davasında, uluslararası hukuka göre haklı davasında sonuna kadar destekleyecektir Türkiye, sonuna kadar yanında yer alacaktır."

Doğu Akdeniz, Akdeniz, Aksa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 09:07

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TBMM BAŞKANI ŞENTOP BAYRAM NAMAZI'NDAN SONRA AÇIKLAMA YAPTI - Son Dakika
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