TBMM BAŞKANI ŞENTOP, BAYRAM NAMAZINI AYASOFYA CAMİİ'NDE KILDI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop , bayram namazını Ayasofya Camii'nde kıldı. Namazın ardından açıklama yapan Şentop, "Bu bayramın bereketli günlerin İslam Dünyası için, dirilişe vesile olmasını, bütün insanlık içinde hayırlar getirmesini Cenabıhak'tan niyaz ediyoruz" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bayram namazını Ayasofya Camii'nde kıldı. Şentop, namazın ardından açıklama yaptı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Milletimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz. İslam Dünyası'nın, alemi İslam'ın Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz. Bu bayramın, bu bereketli günlerin İslam Dünyası için, dirilişe vesile olmasını, bütün insanlık içinde hayırlar getirmesini Cenabıhak'tan niyaz ediyoruz. Tabii bizim dinimizde, kültürümüzde iki büyük bayram var. Bunlardan en büyüğü Eğri Ekber denilen büyük bayram. Bu bayram esasen hac, bu bayram günlerinde gerçekleşir. Arafat'ta arife günü vakfe vardı. Bugün de haccın diğer erkanını, menasikini yerine getiriyor hacılarımız. Onların duaları da hem ülkemizin, milletimizin iyiliği için; huzuru, refahı, istikrarı, barışı için; hem de insanlığın iyiliği için; duaları, bizim dualarımızla onların dualarıyla beraber kabul olunan dualar arasında olsun. Tabii ülke içinde, ülke dışında. Milletimizin huzuru için, vatanımızı korumak için nöbette olan, vazife yapan bütün askerlerimize, polislerimize, güvenlik güçlerimizin de bayramlarını tebrik ettiğimi ifade etmek istiyorum. Yine şehit ailelerimizin, gazilerimizin, onların yakınlarının bayramlarını tebrik ediyorum. Cenabıhak bütün şehitlerimize vefat eden gazilerimize de rahmet eylesin. Bu bayramda da onları daima hatırımızda olduklarını ifade etmek isterim, anmak isterim" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve bakanlar açıklamanın ardından basın mensuplarına bayram vesilesiyle baklava dağıttı.