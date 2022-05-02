TBMM Başkanı Şentop, bayram namazını Tekirdağ'da kıldı - Son Dakika
Üye Girişi

TBMM Başkanı Şentop, bayram namazını Tekirdağ'da kıldı

02.05.2022 08:18
TBMM Başkanı Şentop, bayram namazını Tekirdağ'da kıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bayram namazını tarihi Eski Cami'de kıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bayram namazını tarihi Eski Cami'de kıldı.

Bayramı memleketi Tekirdağ'da geçirecek Şentop, namazdan sonra vatandaşlarla bayramlaştı.

Cami çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulunan, Şentop, İslam aleminin bayramını kutladı.

Nice bayramlara sağlık ve huzurla erişmeyi dileyen Şentop "Allah sağlıkla, afiyetle nice ramazanlara, nice güzel gün ve gecelere eriştirsin inşallah. Ramazan ayında ve bayramlarda bütün dünyada özellikle İslam aleminde barış, huzur ve sevinç günlerinin bütün insanlık için barışa huzura vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

Bayram programı kapsamında Şentop bugün vatandaşlar, emniyet mensupları ve jandarma personeliyle bayramlaşıp, huzurevi sakinlerini ziyaret edecek.

TBMM Başkanı Şentop, bayram namazını Tekirdağ'da kıldı
TBMM Başkanı Şentop, bayram namazını Tekirdağ'da kıldı
YORUMLAR
500
Bursa'da, bayram namazında Ulu Cami doldu Bursa'da, bayram namazında Ulu Cami doldu KAHRAMANMARAŞ - Bayram namazı kılındı KAHRAMANMARAŞ - Bayram namazı kılındı

Mustafa Şentop, Tekirdağ, Bayram, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, bayram namazını Tekirdağ'da kıldı - Son Dakika


Son Dakika
01:01 Zelenski'nin "Türkiye'ye kırgınım" sözlerine ilk tepki AK Partili Şamil Tayyar'dan geldi: Aptal komedyen
00:45 Gaziantep'te bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı! Kontrol altına alınmaya çalışılıyor
00:34 Cerablus'ta düzenlenen bombalı saldırıda bir öğretim görevlisi hayatını kaybetti
00:33 Anne, engelli oğlunu kurtarmak için yanan evin içine girdi!
00:31 Ünlü futbolcu Kylian Mbappe'nin yeni takımı belli oldu, yakında imzalar atılacak!
00:16 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplu taşımaya maskesiz binmek için bayram dönüşünü işaret etti
00:14 Fenomen Ece Ronay, çatlaklarıyla ilgili gelen yoruma sinirlendi: Hamileyim ve çatlayan bacaklarımla mutluyum
00:13 Zelenski'den şaşırtan Rus turist eleştirisi: Dostça ilişkilere sahip olmak istiyorsak, bu olacak şey değil
23:35 Sabri Sarıoğlu sahalara geri dönüyor! İşte gideceği yeni adres
23:18 Ülkemizde 1 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 12 kişi vefat etti, bin 480 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 08:29:55. #1.13#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop, bayram namazını Tekirdağ'da kıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement