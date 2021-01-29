TBMM Başkanı Şentop, "Bir Asrı Geçen Birikimle Misak-ı Milli'ye Yeniden Bakmak" temalı Misak-ı Milli Anma Programı'na katıldı - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, "Bir Asrı Geçen Birikimle Misak-ı Milli'ye Yeniden Bakmak" temalı Misak-ı Milli Anma Programı'na katıldı
29.01.2021 12:00
TBMM Başkanı Şentop, "Bir Asrı Geçen Birikimle Misak-ı Milli'ye Yeniden Bakmak" temalı Misak-ı Milli Anma Programı'na katıldı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin açılışının 100.
TBMM Başkanı Şentop, "Bir Asrı Geçen Birikimle Misak-ı Milli'ye Yeniden Bakmak" temalı Misak-ı Milli Anma Programı'na katıldı
İSTANBUL - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, himayelerinde gerçekleştirilecek "Bir Asrı Geçen Birikimle Misak-ı Milli'ye Yeniden Bakmak" temalı Misak-ı Milli Anma Programı'na katıldı.
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