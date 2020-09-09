TBMM Başkanı Şentop: Bir karış toprağımızda gözü olanın gözünü çıkarırız - Son Dakika

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Bir karış toprağımızda mavi vatanımızın bir damla suyunda kimsenin gözü olmasına müsaade etmeyiz. O gözü çıkarırız" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü dolayısıyla geldiği kentte, Vali Yavuz Selim Köşger'i ziyaret etti. Ziyaretten sonra basın açıklaması yapan TBMM Başkanı Şentop, Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan kriz hakkında, "Türkiye, bölgesinde çok önemli bir güçtür. Uluslararası hukukun, anlaşmaların karşılıklı anlaşmaların bize vermiş olduğu hak ve yetkileri sonuna kadar koruyacağız ve savunacağız. Kimsenin zerrece bir damlanın suyunda gözümüz yok. Bizim de bir karış toprağımızdan mavi vatanımızın bir damla suyunda kimsenin gözü olmasına müsaade etmeyiz. O gözü çıkarırız. Türkiye, bunu yapacak kudrettedir" dedi.