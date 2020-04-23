TBMM Başkanı Şentop, Birinci Meclis'te düzenlenen anma törenine katıldı (1) - Son Dakika

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TBMM Başkanı Şentop, Birinci Meclis'te düzenlenen anma törenine katıldı (1)
6 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 100. açılış yıl dönümü törenleri kapsamında, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen anma törenine katıldı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 100. açılış yıl dönümü törenleri kapsamında, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen anma törenine katıldı. (1)
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 10:50 Kaynak: AA
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