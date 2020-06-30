TBMM Başkanı Şentop: "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin yapısında bir reforma ihtiyaç olduğu... - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop: "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin yapısında bir reforma ihtiyaç olduğu...

"Yıllık Diplomatik Akşam Yemeği" etkinliği TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Stratejik Düşünce Enstitüsü tarafından düzenlenen "Yıllık Diplomatik Akşam Yemeği" etkinliğine katılarak konuşma yaptı.

"Yıllık Diplomatik Akşam Yemeği" etkinliği

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Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Stratejik Düşünce Enstitüsü tarafından düzenlenen "Yıllık Diplomatik Akşam Yemeği" etkinliğine katılarak konuşma yaptı.

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Mustafa Şentop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 18:55 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop: 'Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin yapısında bir reforma ihtiyaç olduğu... - Son Dakika

Son Dakika

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Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili kritik uyarı: Pandemiye dönüşebilir
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