TBMM Başkanı Şentop: "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin yapısında bir reforma ihtiyaç olduğu... - Son Dakika
TBMM Başkanı Şentop: "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin yapısında bir reforma ihtiyaç olduğu...
"Yıllık Diplomatik Akşam Yemeği" etkinliği TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Stratejik Düşünce Enstitüsü tarafından düzenlenen "Yıllık Diplomatik Akşam Yemeği" etkinliğine katılarak konuşma yaptı.
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1.07.2020 01:15:29. #1.13#
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