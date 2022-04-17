TBMM Başkanı Şentop: "Birliğimizi, beraberliğimizi, millet olarak varlığımızı tahkim etme meselesini büyük ölçüde başardık 15 Temmuz'da bunu ispat... - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop: "Birliğimizi, beraberliğimizi, millet olarak varlığımızı tahkim etme meselesini büyük ölçüde başardık 15 Temmuz'da bunu ispat...

17.04.2022 01:17

TBMM Başkanı Şentop: "Birliğimizi, beraberliğimizi, millet olarak varlığımızı tahkim etme meselesini büyük ölçüde başardık 15 Temmuz'da bunu ispat ettik" İSTANBUL - TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, İstanbul'da ASRİAD'ın düzenlemiş olduğu iftar programına katıldı.

TBMM Başkanı Şentop: "Birliğimizi, beraberliğimizi, millet olarak varlığımızı tahkim etme meselesini büyük ölçüde başardık 15 Temmuz'da bunu ispat ettik"

İSTANBUL - TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, İstanbul'da ASRİAD'ın düzenlemiş olduğu iftar programına katıldı. Programda konuşan Başkan Şentop, "Birliğimizi, beraberliğimizi, millet olarak varlığımızı tahkim etmek meselesini büyük ölçüde başardık 15 Temmuz'da bunu ispat ettik" dedi.

Asrın İş Adamları Derneği tarafından İstanbul Bakırköy'deki bir otelin konferans salonunda düzenlenen iftar programına Prof. Dr. Mustafa Şentop, ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman, İTO Başkanı Şekib Avdagiç ve birçok dernek üyesi katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftar programında, ezanın okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı. Açılış konuşmalarını gerçekleştiren ASRİAD Başkanı Adnan Danışman ve İTO Başkanı Şekib Avdagiç'in ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop kürsüye geldi.

Ramazan'ın önemine değinen Başkan Şentop, "Peygamber efendimiz, Ramazan ile ilgili başı rahmet, ortası mağfiret sonu da cehennem azabından kurtuluş diye ifade ediyor. İşte ikinci bölümü olan mağfiret bölümündeyiz. Allah, Ramazan'ı hepimize hayırlı kılsın. Sağlık, afiyetle hepimizi bayrama eriştirsin. Daha sonra nice bayramlara nice Ramazanlara bizi eriştirsin. Bizim birliğimizi, beraberliğimizi millet olarak varlığımızı tahkim etmek meselesini büyük ölçüde başardık ve bunu ispat ettik. 15 Temmuz'da farklı siyasi görüşlerden insanlar sokaklara döküldüler. İnsanlık tarihinde de halk hareketleri arasında istinai bir harekettir. Halk hareketleri genelde devlete, hükümete karşı gelişir. 15 Temmuz'daki halk hareketi ise siyasi iktidarı korumak için gelişen bir halk hareketidir. Milletimizin hangi konularda birlik olabileceğini gösteren en önemli hadisedir. Devlete, hükümete, toplumsal yapıya, anayasal düzene sahip çıkma noktasında milletimizin kararlılığını ve birlik beraberlik içinde oluşunu müşahede ettik" dedi.

İftar programının sonunda, ASRİAD Başkanı Adnan Danışman, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a tablo hediye etti. Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

TBMM Başkanı Şentop: Birliğimizi, beraberliğimizi, millet olarak varlığımızı tahkim etme meselesini büyük ölçüde başardık 15 Temmuz'da bunu ispat...
TBMM Başkanı Şentop: Birliğimizi, beraberliğimizi, millet olarak varlığımızı tahkim etme meselesini büyük ölçüde başardık 15 Temmuz'da bunu ispat...
TBMM Başkanı Şentop: Birliğimizi, beraberliğimizi, millet olarak varlığımızı tahkim etme meselesini büyük ölçüde başardık 15 Temmuz'da bunu ispat...

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TBMM Başkanı Şentop: 'Birliğimizi, beraberliğimizi, millet olarak varlığımızı tahkim etme meselesini büyük ölçüde başardık 15 Temmuz'da bunu ispat... - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop: "Birliğimizi, beraberliğimizi, millet olarak varlığımızı tahkim etme meselesini büyük ölçüde başardık 15 Temmuz'da bunu ispat... - Son Dakika
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