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TBMM Başkanı Şentop, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 5 maaşıyla katılacağını açıkladı
6 saat önce
TBMM Başkanı Şentop, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 5 maaşıyla katılacağını açıkladı.
TBMM Başkanı Şentop, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 5 maaşıyla katılacağını açıkladı
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 10:54 Kaynak: AA
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