TBMM Başkanı Şentop: Bizim gayretimiz, Türkçe'mizi ebediyete kadar yaşatmak ve yaymak - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop: Bizim gayretimiz, Türkçe'mizi ebediyete kadar yaşatmak ve yaymak

21.10.2020 12:44
TBMM Başkanı Şentop: Bizim gayretimiz, Türkçe'mizi ebediyete kadar yaşatmak ve yaymak, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bizim gayretimiz, temennimiz Türkçemizi ebediyete kadar yaşatmak ve yaymak içindir.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bizim gayretimiz, temennimiz Türkçemizi ebediyete kadar yaşatmak ve yaymak içindir. Tabii bir dil etkin, verimli bir şekilde kullanılırsa yaşar. Aksi takdirde buzulların eriyip yok olması gibi, kelime kelime eksilir ve yok olup gider. Bazı dillerin yok olmasının sebebi o dilin yazı dilinin olmayışı ve o dilin kuşaklara aktarılmamasıdır" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gazi Üniversitesi'nin ev sahipliğinde, Meclis'in açılışının 100'üncü yıl dönümü şerefine online olarak düzenlenen 12'nci Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu'nun açılışında konuştu. Milletlerin en önemli ortak paydalarının 'dil' olduğunu belirten Şentop, "Dil, millet olmanın ilk şartıdır. Bayrak, hürriyet ve bağımsızlığımızı simgeler. Dil kimliğimizi, mensubiyetimizi belirler. Birliğimizin, kardeşliğimizin çimentosu, kültürümüzün, medeniyetimizin taşıyıcı kolonudur" dedi.  Dilin canlı bir varlık olduğunu ifade eden Şentop, "Ülkeler, toplumlar gibi oluşur, gelişir. Varlığını koruyup korumayacağı ise onu yaşatma konusunda gösterilen ihtimama bağladır. Tarih boyunca 30 bin dil oluştuğu ileri sürülmektedir. Bunların 25 bini, tıpkı diğer canlılar gibi ölüp yok olmuştur. Şu anda 5 bin dilin konuşulduğu bilinmektedir" diye konuştu.

'BİR İNSANIN DİLİ, KİMLİĞİDİR, KİŞİLİĞİDİR'"Bizim gayretimiz, temennimiz Türkçe'mizi ebediyete kadar yaşatmak ve yaymak içindir" diyen Şentop, şunları söyledi:

"Tabii bir dil etkin, faal, verimli bir şekilde kullanılırsa yaşar. Aksi takdirde buzulların eriyip yok olması gibi, kelime kelime eksilir ve yok olup gider. Bazı dillerin yok olmasının sebebi o dilin yazı dilinin olmayışı ve o dilin kuşaklara aktarılmamasıdır. Bir insanın dili, kimliğidir, kişiliğidir. Nasıl konuşuyorsanız, öylesinizdir. Dilimiz, zihnimizin, gönlümüzün tercümanıdır. Kelimeler sadece düşünceleri aktarmaz. Hisleri, inançları da aktarır. Kendi şifreleri vardır. Kendimizi hangi millete ait hissediyorsak, mesafesini dilimiz ayarlar. O sebeple kültür ve medeniyetin sınırları, siyasi sınırlardan geniştir. Eğer Türkçeyi lehçeleriyle birlikte bir bütün olarak kabul edersek 300 milyondan fazla kişinin konuştuğu bir dil. Peki dilimiz gelecekte aynı seviyede kalacak mı? Bu sorunun cevabını vermek, bilmek zorundayız. Bir işte ustalaşmanın şartı, o işi çok tekrar etmektir"

TBMM Başkanı Şentop: Bizim gayretimiz, Türkçe'mizi ebediyete kadar yaşatmak ve yaymak
TBMM Başkanı Şentop: Bizim gayretimiz, Türkçe'mizi ebediyete kadar yaşatmak ve yaymak
TBMM Başkanı Şentop: Bizim gayretimiz, Türkçe'mizi ebediyete kadar yaşatmak ve yaymak

Gazi Üniversitesi, Mustafa Şentop, TBMM, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop: Bizim gayretimiz, Türkçe'mizi ebediyete kadar yaşatmak ve yaymak - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika! Grip aşısı olabileceklerin listesi e-Nabız'a yüklendi Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı 130 bin TL'lik altınlarını bulmak için Müge Anlı'ya başvurdular! Hayırsever vatandaş imdatlarına yetişti Sakarya'da yaşayan Türkmen genç, Instagram'ın açığını bulunca 10 bin dolar ödül kazandı TOGG'dan yerli otomobilin fabrikasının inşaatıyla ilgili paylaşım: Çalışmalar hızla devam ediyor Üniversitedeki taciz skandalında öğrenciler yaşadıklarını anlattı: Omzumdan kalçama kadar elledi Böyle taktik görülmedi! Gelin ve damadı düğünlerinde sahte altınla dolandırdı Son Dakika! Ermenistan'a ait 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakını etkisiz hale getirildi
Azerbaycan'ın ağır darbe vurduğu Ermeni ordusunda moraller yerle bir! Basın toplantısına terlikle katıldı Azerbaycan'ın ağır darbe vurduğu Ermeni ordusunda moraller yerle bir! Basın toplantısına terlikle katıldı         
12:53
Son Dakika: Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek Son Dakika: Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek         
12:03
Uğurcan Çakır'dan transfer itirafı: Gelen teklifler yüzünden kafam karıştı Uğurcan Çakır'dan transfer itirafı: Gelen teklifler yüzünden kafam karıştı         
11:33
Ünlü oyuncularla fotoğraf çektiren muhtarın testi pozitif çıktı Ünlü oyuncularla fotoğraf çektiren muhtarın testi pozitif çıktı         
11:19
Vatan görevleri için Türkiye'den Karabağ'a gittiler, biri şehit, diğeri gazi oldu Vatan görevleri için Türkiye'den Karabağ'a gittiler, biri şehit, diğeri gazi oldu         
11:10
20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi 20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi         
10:44
Okulların çevresinde endişelendiren veli yoğunluğu! Koronavirüs kuralları hiçe sayılıyor Okulların çevresinde endişelendiren veli yoğunluğu! Koronavirüs kuralları hiçe sayılıyor         
10:27
Ford ve Volkswagen tercihini Türkiye'den yana kullandı: Kocaeli'ye 800 milyon euroluk yatırım yapacaklar Ford ve Volkswagen tercihini Türkiye'den yana kullandı: Kocaeli'ye 800 milyon euroluk yatırım yapacaklar         
10:13
Cem Yılmaz'dan Fahrettin Koca'ya çağrı: Sağlık personellerine moral toplantısı verin, ücret almadan gelirim Cem Yılmaz'dan Fahrettin Koca'ya çağrı: Sağlık personellerine moral toplantısı verin, ücret almadan gelirim         
09:57
Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü         
09:20
Çoban uyuya kalınca kurtlar sürüye saldırdı: 30 koyun telef, 50'si kayıp Çoban uyuya kalınca kurtlar sürüye saldırdı: 30 koyun telef, 50'si kayıp         
09:17
Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım         
09:09
Isparta'daki 20 bin tonluk 'toryum' rezervi, Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak Isparta'daki 20 bin tonluk 'toryum' rezervi, Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak         
08:50
Deniz Akkaya ve Sevda Türküsev, görücü usulü evlilik konusunda canlı yayında birbirine girdi Deniz Akkaya ve Sevda Türküsev, görücü usulü evlilik konusunda canlı yayında birbirine girdi         
08:22
Künefeyi çikolata ile buluşturan usta, talebe yetişemiyor Künefeyi çikolata ile buluşturan usta, talebe yetişemiyor         
08:02
Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti         
15:50
Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı? Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı?         
15:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2020 13:09:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM Başkanı Şentop: Bizim gayretimiz, Türkçe'mizi ebediyete kadar yaşatmak ve yaymak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei