TBMM Başkanı Şentop: Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe'ye yapılan saygısızlığı kınıyorum - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop: Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe'ye yapılan saygısızlığı kınıyorum
30.01.2021 12:17
TBMM Başkanı Şentop: Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe'ye yapılan saygısızlığı kınıyorumTBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Boğaziçi Üniversitesi'nde bazı meczuplar tarafından milletimizin kıblesi mukaddes Kabe'ye yapılan saygısızlığı kınıyorum.
TBMM Başkanı Şentop: Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe'ye yapılan saygısızlığı kınıyorum
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Boğaziçi Üniversitesi'nde bazı meczuplar tarafından milletimizin kıblesi mukaddes Kabe'ye yapılan saygısızlığı kınıyorum. Hukukun gereği yapılacak failler gereken cezayı alacaktır" dedi.
TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki gösterdi. Şentop, "Boğaziçi Üniversitesi'nde bazı meczuplar tarafından milletimizin kıblesi mukaddes Kabe'ye yapılan saygısızlığı kınıyorum. Bu tür menfur eylemlerin üniversitelerimizin saygınlığına gölge düşürmesine izin verilmemelidir. Hukukun gereği yapılacak failler gereken cezayı alacaktır" ifadesini kullandı.
ANKARA,
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