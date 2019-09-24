Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı İzzetbegoviç ile heyetlerarası görüştü -...
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TBMM Başkanı Şentop, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı İzzetbegoviç ile heyetlerarası görüştü -...

1 saat önce

-TBMM Başkanı Şentop, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç ile heyetlerarası görüştü NUR SULTAN - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrasya Parlamento Başkanları 4.

-TBMM Başkanı Şentop, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç ile heyetlerarası görüştü NUR SULTAN - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Şentop, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı İzzetbegoviç ile heyetlerarası görüştü -...

Bakir İzzetbegoviç, Mustafa Şentop, Bosna - Hersek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:31 Kaynak: AA
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