Son Dakika Haberleri: Tbmm başkanı şentop, bosna hersek halklar meclisi başkanı bakir izzetbegoviç ile heyetlerarası...
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Tbmm başkanı şentop, bosna hersek halklar meclisi başkanı bakir izzetbegoviç ile heyetlerarası...

1 saat önce

TBMM Başkanı Şentop, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç ile heyetlerarası görüştü.

TBMM Başkanı Şentop, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç ile heyetlerarası görüştü

Tbmm başkanı şentop, bosna hersek halklar meclisi başkanı bakir izzetbegoviç ile heyetlerarası...

Bakir İzzetbegoviç, Bosna - Hersek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:48 Kaynak: DHA
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