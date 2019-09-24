Tbmm başkanı şentop, bosna hersek halklar meclisi başkanı bakir izzetbegoviç ile heyetlerarası...
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TBMM Başkanı Şentop, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç ile heyetlerarası görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:48 Kaynak: DHA
TBMM Başkanı Şentop, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç ile heyetlerarası görüştü
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