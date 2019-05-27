Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Bosna Hersek ziyafetini tamamladı

TBMM Başkanı Şentop, Bosna Hersek ziyafetini tamamladı

3 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegovic ile bir araya gelip, Kovaçi Şehitliğini ziyaret etti.

TBMM Başkanı Şentop, Bosna Hersek ziyafetini tamamladı, System.String[]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegovic ile bir araya gelip, Kovaçi Şehitliğini ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından Şentop, Livno şehrinde orucunu açtı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bosna Hersek'te temaslarını tamamladı. Şentop, Bosna Hersek'te Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegovic ile bir araya geldi. Görüşmede ikili, iki dost ve kardeş ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi. Görüşmenin ardından Koçavi Şehitliğini ziyaret eden Şentop, şehitlik anıtına ve Kurucu Cumhurbaşkanı Alija İzetbegoviç'in mezarına çelenk bırakarak dua etti.

Saraybosna'daki temaslarını tamamlayan Şentop, Livno şehrine giderek Müslümanlarla bir araya geldi. Livno şehrinde camide orucunu açan Şentop'un ziyaretine bölge halkı büyük ilgi gösterdi. İftar programında konuşan Şentop, "Kardeşlerimizi arıyoruz, buluyoruz, onlarla kucaklaşıyoruz. İnşallah önümüzdeki günler daha güzel, birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin zirve yapacağı günler olacak" diye konuştu. - SARAYBOSNA
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:34 Kaynak: İHA
Mustafa Şentop, Saraybosna, Güncel
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