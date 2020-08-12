Türkiye'den, Yunanistan'a destek veren İsrail'e sert tepki: Bozacının şahidi şıracı - Son Dakika

Türkiye'den, Yunanistan'a destek veren İsrail'e sert tepki: Bozacının şahidi şıracı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yunanistan'a destek veren İsrail'e ilişkin, "Uluslararası alanda hukuk tanımazlığıyla meşhur iki devletten biri olan İsrail, diğer uluslararası sabıkalı devlet Yunanistan'a destek vermiş. Bozacının şahidi şıracı" dedi.
Doğu Akdeniz'de Yunanistan'a destek verdiğini açıklayan İsrail'e Türkiye'den sert tepki geldi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'ye karşı haksız ve yanlış tavır alan Yunanistan'a kim destek olursa bilsin ki; iki yanlış bir doğru etmez." dedi.
Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Uluslararası alanda hukuk tanımazlığıyla meşhur iki devletten biri olan İsrail diğer uluslararası sabıkalı devlet Yunanistan'a destek vermiş. Bozacının şahidi şıracı. Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'ye karşı haksız ve yanlış tavır alan Yunanistan'a kim destek olursa bilsin ki iki yanlış bir doğru etmez. Türkiye, Mavi Vatandaki haklarını korumakta kararlıdır" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 21:24
Kaynak: DHA
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