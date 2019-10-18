TBMM Başkanı Şentop: "Bu süreçte yaşananlar ve tarafların tavrı kayıt altındadır.
1 saat önce
TBMM Başkanı Şentop: "Bu süreçte yaşananlar ve tarafların tavrı kayıt altındadır.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:58 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop: "Bu süreçte yaşananlar ve tarafların tavrı kayıt altındadır. Türkiye'nin askeri ve siyasi gücü görülmüştür; hafızasının ne kadar güçlü olduğu ise zamanla görülecektir."
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