Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop: "Bu süreçte yaşananlar ve tarafların tavrı kayıt altındadır.
Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop: 'Bu süreçte yaşananlar ve tarafların tavrı kayıt altındadır.

TBMM Başkanı Şentop: "Bu süreçte yaşananlar ve tarafların tavrı kayıt altındadır.

1 saat önce

TBMM Başkanı Şentop: "Bu süreçte yaşananlar ve tarafların tavrı kayıt altındadır.

TBMM Başkanı Şentop:

TBMM Başkanı Şentop: "Bu süreçte yaşananlar ve tarafların tavrı kayıt altındadır. Türkiye'nin askeri ve siyasi gücü görülmüştür; hafızasının ne kadar güçlü olduğu ise zamanla görülecektir."

Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ustalar uyardı: Çiğ köftede salça yerine ketçap, baharat yerine ise kiremit tozu kullanıyorlar
Türkiye-ABD anlaşması konuşulduğu sırada şehitler gündeme getirildi Türkiye ile ABD'nin anlaşması sonrası altın düşüşe geçti ABD Başkanı Trump'tan haddini aşan çıkış! Türkiye'nin terör operasyonunu çocuk kavgasına benzetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 13:56:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop: "Bu süreçte yaşananlar ve tarafların tavrı kayıt altındadır.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]