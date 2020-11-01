TBMM Başkanı Şentop'dan, Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop'dan, Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı
01.11.2020 11:01
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden AK Parti eski Milletvekili Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı yayımladı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden AK Parti eski Milletvekili Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı yayımladı.
TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "İstanbul Hukuk Fakültesi'nden Hocamız; 22., 23., 24. ve 26. dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu ağabeyimizin Kovid- 19 sebebiyle hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
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