Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore ile Görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore ile Görüştü

10 dakika önce

TBMM Başkanı Şentop, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore ile görüştü(Tür: Ankara)

TBMM Başkanı Şentop, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore ile görüştü

(Tür: Ankara)
Haber Yayın Tarihi : 12.04.2019 12:57 Kaynak: DHA
Ankara, Cumhurbaşkanı, Burkina, Güncel
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