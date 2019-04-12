TBMM Başkanı Şentop, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore ile Görüştü
10 dakika önce
TBMM Başkanı Şentop, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore ile görüştü(Tür: Ankara)
TBMM Başkanı Şentop, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore ile görüştü
Haber Yayın Tarihi : 12.04.2019 12:57 Kaynak: DHA
(Tür: Ankara)
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