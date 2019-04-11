Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Burkina Faso Cumhurbaşkanı ile Görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Burkina Faso Cumhurbaşkanı ile Görüştü

48 dakika önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore ile görüştü.

TBMM Başkanı Şentop, Burkina Faso Cumhurbaşkanı ile Görüştü, System.String[]
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore ile görüştü.

TBMM Başkanı Şentop, makamında Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore ile görüştü. Basın mensuplarının görüntü almasından sonra görüşme basına kapalı olarak devam etti. Kabore, 15 Temmuz'da Mecliste hasar gören Şeref Holü'nü ve Genel Kurul Salonu'nu da gezdi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:37 Kaynak: İHA
Politika
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