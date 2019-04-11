TBMM Başkanı Şentop, Burkina Faso Cumhurbaşkanı ile Görüştü
48 dakika önce
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore ile görüştü.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:37 Kaynak: İHA
TBMM Başkanı Şentop, makamında Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore ile görüştü. Basın mensuplarının görüntü almasından sonra görüşme basına kapalı olarak devam etti. Kabore, 15 Temmuz'da Mecliste hasar gören Şeref Holü'nü ve Genel Kurul Salonu'nu da gezdi. - ANKARA
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