TBMM Başkanı Şentop, Butan Krallığı Ulusal Meclisi Başkanı Namgyel ile görüştü
23 dakika önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Butan Krallığı Ulusal Meclisi Başkanı Wangchuk Namgyel'i karşılaması Tokalaşma görüntüsü Görüşmeden görüntüler Hediye takdimi Yemek masasındaki görüntüleri Butan Krallığı Ulusal Meclisi Başkanı Wangchuk Namgyel'in mecliste bombalanan yerleri gezmesi Butan...
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:29 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Butan Krallığı Ulusal Meclisi Başkanı Wangchuk Namgyel'i karşılaması
Tokalaşma görüntüsü
Görüşmeden görüntüler
Hediye takdimi
Yemek masasındaki görüntüleri
Butan Krallığı Ulusal Meclisi Başkanı Wangchuk Namgyel'in mecliste bombalanan yerleri gezmesi
Butan Krallığı Ulusal Meclisi Başkanı Wangchuk Namgyel'in genel kurulu gezmesi TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Butan Krallığı Ulusal Meclisi Başkanı Wangchuk Namgyel ile görüştü.
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