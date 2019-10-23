Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Butan Krallığı Ulusal Meclisi Başkanı Namgyel ile görüştü
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Butan Krallığı Ulusal Meclisi Başkanı Namgyel ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Butan Krallığı Ulusal Meclisi Başkanı Namgyel ile görüştü

23 dakika önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Butan Krallığı Ulusal Meclisi Başkanı Wangchuk Namgyel'i karşılaması Tokalaşma görüntüsü Görüşmeden görüntüler Hediye takdimi Yemek masasındaki görüntüleri Butan Krallığı Ulusal Meclisi Başkanı Wangchuk Namgyel'in mecliste bombalanan yerleri gezmesi Butan...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Butan Krallığı Ulusal Meclisi Başkanı Wangchuk Namgyel'i karşılaması

Tokalaşma görüntüsü

Görüşmeden görüntüler

Hediye takdimi

Yemek masasındaki görüntüleri

Butan Krallığı Ulusal Meclisi Başkanı Wangchuk Namgyel'in mecliste bombalanan yerleri gezmesi

Butan Krallığı Ulusal Meclisi Başkanı Wangchuk Namgyel'in genel kurulu gezmesi TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Butan Krallığı Ulusal Meclisi Başkanı Wangchuk Namgyel ile görüştü.

TBMM Başkanı Şentop, Butan Krallığı Ulusal Meclisi Başkanı Namgyel ile görüştü

Mustafa Şentop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:29 Kaynak: AA
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