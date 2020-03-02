Suriye 'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib 'te başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Hacı Bayram Camisi'nde Fetih suresi okundu.

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Bu sabah, tüm camilerde Mehmetçik için fetih suresi okundu