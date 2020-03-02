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TBMM Başkanı Şentop: "Bütün arzumuz, gönlümüz, dualarımız askerlerimizle beraber"
36 dakika önce
Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'te başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Hacı Bayram Camisi'nde Fetih suresi okundu.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 07:46 Kaynak: AA
Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'te başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Hacı Bayram Camisi'nde Fetih suresi okundu.
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