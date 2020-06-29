TBMM Başkanı Şentop, büyükelçilerle Asya zirvesi düzenledi - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, büyükelçilerle Asya zirvesi düzenledi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Salgın, sadece kendisini düşünen ülkeler değil, bütün insanları düşünen anlayışın öne çıkması gerektiğini gösterdi" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Salgın, sadece kendisini düşünen ülkeler değil, bütün insanları düşünen anlayışın öne çıkması gerektiğini gösterdi" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
Bülent Arınç'tan FETÖ açıklaması: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye'nin 'Sektörel Diyalog Ortağı' olduğu, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (Association of South East Asian Nations) ASEAN Ankara Komitesi Başkanı Endonezya Büyükelçisi Lalu Muhamad Iqbal'ın görevini 30 Haziran'da Filipinler'e devredecek olması nedeniyle üye 8 ülkenin büyükelçilik düzeyindeki temsilcilerinin katılımıyla Ankara Komitesi ile toplantı yaptı.

Şentop, ASEAN Ankara Komitesi Başkanı Endonezya Büyükelçisi Lalu Muhamad Iqbal ile baş başa görüşmenin ardından ASEAN Ankara Komitesi ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya; Endonezya Büyükelçisi (ASEAN Ankara Komitesi Başkanı) Lalu Muhamad Iqbal, Brunei Büyükelçisi Shafiee Kassım, Filipinler Büyükelçisi Raul S. Hernandez, Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow, Tayland Büyükelçisi Phantipha Iamsudha Ekarohit, Vietnam Büyükelçisi Tuyen Tran Quang, Kamboçya Büyükelçiliği maslahatgüzarı Sophea Heng ve Malezya Büyükelçiliği maslahatgüzarı Arhan Shah Anuar katıldı.

TBMM Başkanı Şentop, dünya olarak, insanlık olarak bugüne kadarki uluslararası ilişkiler dahil olmak üzere, birçok alanda paradigmaları gözden geçirme mecburiyetiyle karşı karşıya oldukları dönemi yaşadıklarını belirterek, "Küreselleşmenin sadece paranın, malların, insanların dünyayı dolaşması anlamında olmadığını, aynı zamanda salgınların, virüslerin de küreselleştiği bir dönem yaşamış olduk. Böylece milletlerarası, devletlerarası dayanışmanın, yardımlaşmanın, birlikte hareket etmenin, mücadelenin önemi ortaya çıkmış oldu. Türkiye olarak biz bu konuda hem Türkiye içerisinde takip ettiğiniz gibi, salgına karşı mücadeleyi başarıyla yürüttük hem de dünyanın birçok ülkesine elimizden geldiği kadar dayanışma içerisinde hareket etmeye, yardımda bulunmaya gayret ettik. Bu salgın sonrası dünya, sadece kendisini düşünen, sadece kendi halkını düşünen ülkeleri değil bütün dünyayı, bütün dünyadaki insanları düşünen bir anlayışın öne çıkması gerektiğini bize göstermiş oldu. Bu bakımdan en köklü uluslararası işbirliği zemini, platformu olan ASEAN'ın da bu anlamda benzeri, bölgesel kuruluşlarla önemi daha fazla anlaşılır hale geldi" değerlendirmesini yaptı.

(İHA)

Mustafa Şentop, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 17:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, büyükelçilerle Asya zirvesi düzenledi - Son Dakika

Son Dakika

23:06 Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz 21:58 İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan Kurban Bayramı uyarısı: 1 milyon kişi koronavirüs riski altında 21:52 Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu alıyor 21:46 Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi 18:20 Altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz patladı! 3 işçi yanarak yaralandı 17:21 Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı 16:57 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor 16:49 TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ASEAN üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti 15:13 Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü 14:13 Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı 13:47 Birleşmiş Milletler, Filistin konusunda İsrail'e "yasa dışı" ilhak uyarısı yaptı 13:39 Uzman isimden tsunami uyarısı: Karşı karşıya kalabiliriz 10:55 Instagram kullanıcılarını dolandıran ünlü fenomen, Dubai'de 255 milyon TL ile yakayı ele verdi 10:19 Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz
23:05
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
22:48
Bülent Arınç'tan FETÖ açıklaması: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
22:19
Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
22:16
Kasımpaşalı Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum
22:15
İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan Kurban Bayramı uyarısı: 1 milyon kişi koronavirüs riski altında
21:58
Uşak'ta motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
21:57
Cinnet getiren öğretmen 40 yıllık komşularına satırla saldırdı
21:53
Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu alıyor
21:52
Libya'da darbeci Hafter'e bağlı güçler, Sirte'ye binlerce paralı asker gönderdi
21:50
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 23:26:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM Başkanı Şentop, büyükelçilerle Asya zirvesi düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]