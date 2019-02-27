TBMM Başkanı Şentop, Çad Cumhurbaşkanı Itno ile Görüştü
1 saat önce
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno'yu karşılaması İkilinin salona geçmesi İkilinin tokalaşarak poz vermesi İkilinin karşılıklı oturması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno ile görüştü.
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno'yu karşılaması
İkilinin salona geçmesi
İkilinin tokalaşarak poz vermesi
İkilinin karşılıklı oturması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno ile görüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:13 Kaynak: AA
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