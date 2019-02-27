Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Çad Cumhurbaşkanı Itno ile Görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Çad Cumhurbaşkanı Itno ile Görüştü

1 saat önce

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno'yu karşılaması İkilinin salona geçmesi İkilinin tokalaşarak poz vermesi İkilinin karşılıklı oturması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno ile görüştü.

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno'yu karşılaması
İkilinin salona geçmesi
İkilinin tokalaşarak poz vermesi
İkilinin karşılıklı oturması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno ile görüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:13 Kaynak: AA

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