TBMM Başkanı Şentop, Çad Cumhurbaşkanı Itno ile Görüştü (2)
1 saat önce
-TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno'nun salona girmesi -İkilinin yerlerini alması -Heyet üyelerinin karşılıklı oturması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
-TBMM Başkanı Mustafa Şentop
ve Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi
Itno'nun salona girmesi
-İkilinin yerlerini alması
-Heyet üyelerinin karşılıklı oturması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:19 Kaynak: AA
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