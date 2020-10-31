TBMM Başkanı Şentop: "Çalışmalar şu anda koordinasyon içerisinde dikkatle devam ediyor" - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un inceleme yapması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un vatandaşlarla konuşması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un görevlilerden bilgi alması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklaması
İZMİR - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Riza Bey apartmanında devam eden enkaz çalışmasındaki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "( İzmir'deki deprem) İlk anlardan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilgili bakanlarımız, bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız teyakkuza geçti, hızlıca buraya ulaştılar. Çalışmalar şu anda koordinasyon içerisinde dikkatle devam ediyor. Sabırla bekleyeceğiz, herkesin gönlü, duası burada."
- Kaynak: AA
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