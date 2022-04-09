TBMM BAŞKANI ŞENTOP: CAMİLER, MEDENİYETİMİZİN NİŞANESİ, SEMBOLÜ - Son Dakika
Üye Girişi

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: CAMİLER, MEDENİYETİMİZİN NİŞANESİ, SEMBOLÜ

09.04.2022 09:34

TEKİRDAĞ'da Hocaoğlu Camisi'nin açılışını gerçekleştiren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Camiler ve minareler bizim medeniyetimizin, kültürümüzün birer nişanesi, birer sembolü, birer işareti" dedi.

TEKİRDAĞ'da Hocaoğlu Camisi'nin açılışını gerçekleştiren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Camiler ve minareler bizim medeniyetimizin, kültürümüzün birer nişanesi, birer sembolü, birer işareti" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, memleketi Tekirdağ'ın 100'üncü Yıl Mahallesi'nde yapılan Hocaoğlu Camisi'nin açılışına katıldı.Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül ile vatandaşların katıldığı açılıştan önce Şentop'un oğlu Ömer Asım Şentop, Kuran'ı Kerim okudu. Daha sonra konuşan Şentop, camilerin ülkenin kültürünün, medeniyetinin önemli işaret taşları olduğunu söyledi. Şentop, şunları söyledi:

"Buradan İpsala Sınır Kapısı'ndan çıktıktan sonra ileriye doğru Belgrad'a kadar giderken hangi yerleşim yerlerinin, hangi köylerin Müslümanlara ait olduğunu, hangilerinin Müslüman olmayanlara ait olduğunu ayırt etmek için hep yol boyunca camilere ve minarelere bakarız. Çünkü camiler ve minareler bizim medeniyetimizin, kültürümüzün birer nişanesi, birer sembolü, birer işareti. Ressam İstanbul'un merkezi olan Eminönü bugün Fatih ilçesi olan kısımda camileri resmetmiş ve onların sayısını tespit etmiş. 900 üzerinde bir sayı tespit ediyor ve diyor ki, İstanbul işgal edilmiş olsa da bugün bu camiler, bu minareler, İstanbul'un tapusunun bize ait olduğunu gösteren işaretlerdir. Tescili bunlar yapıyor bizim adımıza diyor. Camiler, minareler bu toprakların tarihi bakımdan hem bugün hem ve geleceğe yönelik olarak bize ait olduğunun işaretleridir. Eskiden arazilerde kadastrolar yapılırken eski usullerde taşlar olurdu . Aynen o taşlar gibi, camiler ve minareler bizim kültür ve medeniyetimizin coğrafyasını gösteren eserler, sembol eserler."

Tekirdağ Müftüsü İsmail İpek'in okuduğu duanın ardından caminin açılışı gerçekleştirildi. Hizmete sokulan camide cuma namazı kılan Şentop, namazın ardından cemaat ile sohbet etti.(DHA)

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: CAMİLER, MEDENİYETİMİZİN NİŞANESİ, SEMBOLÜ
TBMM BAŞKANI ŞENTOP: CAMİLER, MEDENİYETİMİZİN NİŞANESİ, SEMBOLÜ
TBMM BAŞKANI ŞENTOP: CAMİLER, MEDENİYETİMİZİN NİŞANESİ, SEMBOLÜ

YORUMLAR
500
28 Şubat o yerin cami olmasına engel olamadı 28 Şubat o yerin cami olmasına engel olamadı TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ'da iftar programına katıldı TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ'da iftar programına katıldı

Mustafa Şentop, Aziz Yıldırım, İstanbul, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TBMM BAŞKANI ŞENTOP: CAMİLER, MEDENİYETİMİZİN NİŞANESİ, SEMBOLÜ - Son Dakika


Son Dakika
09:41 Portekiz, Trabzon'un Yunan yıldızının 12 milyon euroluk bonservisine evet dedi: Son sözü Bakasetas söyleyecek
09:37 Putin; düşürülen Rus uçağına karşı İstanbul'a atom bombası atılmasını isteyen Jirinovski'nin cenazesine nükleer çantayla katıldı
09:06 İBB'nin zam kararı sonrası güncelleme kuyruğuna akın ettiler: Taksi kuyrukları gece boyu devam etti
08:48 Yıllar önce Cem Yılmaz'ın diline düşmüştü! Gonca Vuslateri, kendisiyle dalga geçen Cem Yılmaz'ı affetti
08:42 Emeklilere bayram müjdesi: Bayram ikramiyeleri 2 bin liraya çıkabilir
08:35 Hasmını sokak ortasında karnından bıçakladı, "Beni öldürüyorlardı kendimi korudum" dedi
08:28 Zelenski Türkleri kılıçtan geçiren örgütü övdü, ayakta alkışlandı
08:24 Yeni araştırma: Geçinmek için öğünlerini azaltanların oranı yüzde 50, "kalın giyinip evi ısıtmıyorum" diyenler yüzde 54
08:04 9 Nisan Cumartesi günü hava nasıl olacak: Sıcaklıklar yükseliyor, 3 bölgede sağanak beklentisi
07:58 Rıza Kocaoğlu'nun yeni sevgilisi de bir oyuncu: Cihangir'de görüntülendiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 09:52:19. #1.12#
SON DAKİKA: TBMM BAŞKANI ŞENTOP: CAMİLER, MEDENİYETİMİZİN NİŞANESİ, SEMBOLÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement