TBMM BAŞKANI ŞENTOP: CAMİLER, MEDENİYETİMİZİN NİŞANESİ, SEMBOLÜ - Son Dakika

TEKİRDAĞ'da Hocaoğlu Camisi'nin açılışını gerçekleştiren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Camiler ve minareler bizim medeniyetimizin, kültürümüzün birer nişanesi, birer sembolü, birer işareti" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, memleketi Tekirdağ'ın 100'üncü Yıl Mahallesi'nde yapılan Hocaoğlu Camisi'nin açılışına katıldı.Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül ile vatandaşların katıldığı açılıştan önce Şentop'un oğlu Ömer Asım Şentop, Kuran'ı Kerim okudu. Daha sonra konuşan Şentop, camilerin ülkenin kültürünün, medeniyetinin önemli işaret taşları olduğunu söyledi. Şentop, şunları söyledi:

"Buradan İpsala Sınır Kapısı'ndan çıktıktan sonra ileriye doğru Belgrad'a kadar giderken hangi yerleşim yerlerinin, hangi köylerin Müslümanlara ait olduğunu, hangilerinin Müslüman olmayanlara ait olduğunu ayırt etmek için hep yol boyunca camilere ve minarelere bakarız. Çünkü camiler ve minareler bizim medeniyetimizin, kültürümüzün birer nişanesi, birer sembolü, birer işareti. Ressam İstanbul'un merkezi olan Eminönü bugün Fatih ilçesi olan kısımda camileri resmetmiş ve onların sayısını tespit etmiş. 900 üzerinde bir sayı tespit ediyor ve diyor ki, İstanbul işgal edilmiş olsa da bugün bu camiler, bu minareler, İstanbul'un tapusunun bize ait olduğunu gösteren işaretlerdir. Tescili bunlar yapıyor bizim adımıza diyor. Camiler, minareler bu toprakların tarihi bakımdan hem bugün hem ve geleceğe yönelik olarak bize ait olduğunun işaretleridir. Eskiden arazilerde kadastrolar yapılırken eski usullerde taşlar olurdu . Aynen o taşlar gibi, camiler ve minareler bizim kültür ve medeniyetimizin coğrafyasını gösteren eserler, sembol eserler."

Tekirdağ Müftüsü İsmail İpek'in okuduğu duanın ardından caminin açılışı gerçekleştirildi. Hizmete sokulan camide cuma namazı kılan Şentop, namazın ardından cemaat ile sohbet etti.(DHA)