Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop: "Camiler, minareler bizim bu topraklardaki kimliğimiz"
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop: 'Camiler, minareler bizim bu topraklardaki kimliğimiz' - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop: "Camiler, minareler bizim bu topraklardaki kimliğimiz"

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Cibuti'ye yaptığım seyahat vesilesiyle FETÖ'cü haber kaynakları, 'cami açılışına gitti' diye haber yaptırmış.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, " Cibuti'ye yaptığım seyahat vesilesiyle FETÖ'cü haber kaynakları, 'cami açılışına gitti' diye haber yaptırmış. Camiler, minareler bizim bu topraklardaki kimliğimiz, bu toprakların milletimize ait olduğunun göstergeleri. Bundan rahatsızlık duyanlar, bu milletin bu topraklardaki varlığından rahatsızlık duyanlardır." dedi.

Süleymanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi Uygulama Camisi'nin açılışında konuşan Şentop, Türkiye'nin son 20 yıldaki başarısında devlet millet bütünleşmesi anlayışının yattığını söyledi.

Türkiye'nin çok güçlü bir ülke olduğunu ifade eden Şentop, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin tarihi, birikimi, jeostratejisi ve geleceğe yönelik iddiaları, Türkiye'nin tezlerinin, politikalarının etki gücünü ortaya koymaktadır. Bütün bunların temelinde yatan husus, devlet-millet bütünleşmesidir. Tarihimizin her döneminde az veya çok devlet ve millet bütünleşmesi sağlanmıştır. Ama bunun maksimum seviyeye çıktığı dönemlerde büyük hamleler yapabilmişiz. Bunun da sırrı milletin değerleri ile devletin değerlerinin bütünleşmesidir."

Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye bir söz söylediğinde bunun arkasında milletin olduğunu bütün dünyanın görebildiğini vurguladı.

Bazı basın kuruluşlarında Cibuti'ye yaptığı seyahatin eleştirilmesine de değinen Şentop, şunları kaydetti:

"Cibuti'ye yaptığım seyahat vesilesiyle FETÖ'cü haber kaynakları, 'cami açılışına gitti' diye haber yaptırmış. Camiler, minareler bizim bu topraklardaki kimliğimiz, bu toprakların milletimize ait olduğunun göstergeleri. Bundan rahatsızlık duyanlar, bu milletin bu topraklardaki varlığından rahatsızlık duyanlardır, bunu içine sindiremeyenlerdir. Camileri, milletin bu topraklardaki varlığının işaretleri olan bu mabetleri inşa edeceğiz. Ama bu değerlerle gençlerimizi, çocuklarımızı yetiştirmek için okullar da yapacağız."

Şentop, buradaki programının ardından Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezinin açılışını da gerçekleştirdi.

Merkezde incelemelerde bulunan Şentop, daha sonra Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde Süleymanpaşa Belediyesi tapu dağıtım törenine katıldı.

TBMM Başkanı Şentop: Camiler, minareler bizim bu topraklardaki kimliğimiz

Mustafa Şentop, Cibuti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 07:59 Kaynak: AA
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