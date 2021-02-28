TBMM Başkanı Şentop, canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı (3) - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı (3)

28.02.2021 19:27

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin, bütünlükçü bir bakış açısıyla, baştan sona yeni hazırlanmış bir anayasaya ihtiyacının olduğunu belirterek, "Bunu tartışmak lazım. Hükümet sistemi tartışmasını da bunun içinde yapabilirsiniz, zaten o da bir anayasa tartışmasıdır.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin, bütünlükçü bir bakış açısıyla, baştan sona yeni hazırlanmış bir anayasaya ihtiyacının olduğunu belirterek, "Bunu tartışmak lazım. Hükümet sistemi tartışmasını da bunun içinde yapabilirsiniz, zaten o da bir anayasa tartışmasıdır." dedi.

Şentop, Kanal 7 canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

TBMM Başkanlığına sunulan dokunulmazlık dosyalarını Karma Komisyona havale ettiklerini aktaran Şentop, bu konuda Meclis Başkanlığının başka bir görevinin olmadığını söyledi.

Eskiye göre, dosyalarda suçların mahiyeti ve sayısı itibarıyla bir farklılığın söz konusu olduğunu anımsatan Şentop "Eskiden suçlar çoğunlukla 'adi' suçlar diyebileceğimiz suçlardı ve sayısı azdı. Bunun irdelenmesi gerekir. Terör irtibatlı suçların artmış olmasının, toplamda dosya sayısının da artmış olmasının üzücü olduğu kanaatindeyim. Milletvekillerinin eski dönemlere kıyasla bu kadar fazla dosyasının olması, parlamento açısından da iyi bir görüntü değil." diye konuştu.

Dokunulmazlıkların kaldırılması ve sonrasındaki süreçlerin, Türkiye'nin görüntüsünü nasıl etkileyeceğine ilişkin soru üzerine Şentop, bunun hukuki bir süreç olduğunu ve hukuki süreçlerde bu tür kaygıların öne çıkmasının doğru olmadığını ifade etti.

Dokunulmazlığın "Milletvekilinin şahsını değil parlamentonun işleyişini korumak için getirildiğini" vurgulayan Şentop, diğer taraftan dokunulmazlık konusunun, "suç işleme özgürlüğü" olarak anlaşılmaması gerektiğini dile getirdi.

Şentop, "Parlamentonun işleyişini sekteye uğratmayacak bir sonuç arzu edilmelidir; öbür taraftan da dokunulmazlığın suiistimaline, suç işlemiş kişilerin milletvekili adayı yapılarak dokunulmazlık altına alınarak kurtarılmasına yönelik bir mekanizmaya dönüştürülmemelidir. Bu ikisi arasındaki dengeyi komisyon kuracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Ara seçim senaryoları var, böyle bir öngörünüz var mı?" sorusuna ise Şentop, "Hayır" yanıtını verdi.

"Yeni Anayasayla ilgili süreç başlayacak mı? Devreye girecek misiniz?" sorusu üzerine, TBMM Başkanı Şentop, şunları kaydetti:

"Bana görev düştüğünde devreye gireceğim ama bunun olabilmesi için, harekete geçebilmek için, yürünebilecek bir ortamın olup olmadığına bakmak lazım.

Türkiye zaten uzun zamandır bir anayasa tartışması içinde. Hükümet sistemi tartışması yapanlar aslında bir anayasa tartışması yapıyor. Sistem değişikliği, ancak anayasa değişikliği ile olabilir. Dolayısıyla 'o sistem olmasın bu sistem olsun' tartışması yapıldığı sürece, Türkiye, adı konulmamış bir anayasa tartışması yaşıyor aslında.

'Sistem değişikliği yapalım, eskiye dönelim' demek geriye doğru bir tartışmadır, ama bunun, yeni anayasa tartışması içerisinde konuşulması ileriye dönük bir tartışma olacaktır.

Türkiye'nin bütünlükçü bir bakış açısıyla, baştan sona yeni hazırlanmış bir anayasaya ihtiyacı var. Bunu tartışmak lazım. Hükümet sistemi tartışmasını da bunun içinde yapabilirsiniz, zaten o da bir anayasa tartışmasıdır."

Şentop, yeni anayasa tartışmalarında "hükümet sistemi" üzerinde tıkanıklık yaşanması durumunda, bunu millete götürecek formüllerin geliştirilebileceğini belirtti.

(Bitti)

TBMM Başkanı Şentop, canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı (3)
TBMM Başkanı Şentop, canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı (3)
TBMM Başkanı Şentop, canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı (3)
TBMM Başkanı Şentop, canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı (3)

Mustafa Şentop, Hükümet, Türkiye, Anayasa, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı (3) - Son Dakika


Son Dakika

Karacayı vurup parçalara ayıran 7 kişi suçüstü yakalandı Sivas'ta kar yağışı kenti beyaza bürüdü Engelli adamın darp sonrası ölümüne ikinci tutuklama Caner Erkin, Fenerbahçe'nin kazandığı Trabzonspor maçı sonrası sosyal medyadan takım arkadaşlarını kutladı Şeyma Subaşı'ndan Mısırlı sevgilisiyle yeni poz: Sana çok deli oluyorum Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme geldi Son Dakika: CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar partisinden istifa etti Sağlık sorunlarıyla boğuşan Hakan Taşıyan, acil olarak nakil bekliyor
Şarkıcı Ceylan imajını yeniledi, görenler tanımakta zorluk çekti Şarkıcı Ceylan imajını yeniledi, görenler tanımakta zorluk çekti         
00:20
Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam         
23:53
Koronavirüse yakalanan Selin Yeninci, yoğun bakıma kaldırıldı Koronavirüse yakalanan Selin Yeninci, yoğun bakıma kaldırıldı         
22:35
Genç kıza taciz iddiasını duyan köylüler toplandı, bölgeye çok sayıda jandarma sevk edildi Genç kıza taciz iddiasını duyan köylüler toplandı, bölgeye çok sayıda jandarma sevk edildi         
21:59
BAYKAR CEO'su Bayraktar: Rus elektronik harp sistemleri, TB-2'leri 1 saat bile durduramadı BAYKAR CEO'su Bayraktar: Rus elektronik harp sistemleri, TB-2'leri 1 saat bile durduramadı         
21:10
Öğretmende mutasyonlu virüs tespit edildi, okulda büyük panik yaşandı Öğretmende mutasyonlu virüs tespit edildi, okulda büyük panik yaşandı         
19:34
Fahrettin Koca istifa mı edecek? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor Fahrettin Koca istifa mı edecek? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor         
18:09
Mahkemede uyuyakalan hakim, sosyal medyanın diline düştü Mahkemede uyuyakalan hakim, sosyal medyanın diline düştü         
17:02
İbrahim Tatlıses sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlilik kararı aldı İbrahim Tatlıses sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlilik kararı aldı         
16:57
Maltepe Belediyesi işçilerle anlaştı, net ücret 4 bin 700 lira oldu Maltepe Belediyesi işçilerle anlaştı, net ücret 4 bin 700 lira oldu         
15:56
Tuba Büyüküstün'ü görenler tanıyamadı! Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn oldu Tuba Büyüküstün'ü görenler tanıyamadı! Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn oldu         
15:45
Dövüş horozu sahibinin ölümüne neden oldu Dövüş horozu sahibinin ölümüne neden oldu         
15:37
Kayalıklar arasında bulduğu Atatürk büstünü terk etmeye yüreği el vermeyince, evine getirip bahçesine dikti Kayalıklar arasında bulduğu Atatürk büstünü terk etmeye yüreği el vermeyince, evine getirip bahçesine dikti         
10:16
Türk boksör Avni Yıldırım, Canelo Alvarez ile karşılaştı Türk boksör Avni Yıldırım, Canelo Alvarez ile karşılaştı         
09:49
Fenerbahçe'de Erol Bulut, Caner Erkin krizi! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı Fenerbahçe'de Erol Bulut, Caner Erkin krizi! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı         
09:12
Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da gerilim tırmanıyor! Sokaklar cansız bedenlerle dolup taştı Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da gerilim tırmanıyor! Sokaklar cansız bedenlerle dolup taştı         
08:34
Tesadüf eseri dedesine ait arsadan yol geçtiğini öğrenen vatandaş mirasına sahip çıktı Tesadüf eseri dedesine ait arsadan yol geçtiğini öğrenen vatandaş mirasına sahip çıktı         
00:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2021 02:07:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM Başkanı Şentop, canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei