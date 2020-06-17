TBMM Başkanı Şentop: "Cenab-ı Allah sınırlarımızın muhafazası ve milletimizin selameti için...
TBMM Başkanı Şentop: "Cenab-ı Allah sınırlarımızın muhafazası ve milletimizin selameti için mücadele yürüten kahraman askerlerimizin yardımcısı olsun"
TBMM Başkanı Şentop: "Cenab-ı Allah sınırlarımızın muhafazası ve milletimizin selameti için mücadele yürüten kahraman askerlerimizin yardımcısı olsun"
Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 03:41 Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › TBMM Başkanı Şentop: 'Cenab-ı Allah sınırlarımızın muhafazası ve milletimizin selameti için... - Son Dakika
Son Dakika Aleyna Tilki, hakkında çıkan "Sevgililer tatilde" haberlerine açıklık getirdi Survivor 2020'de adaya veda eden isim, Mavi Takım'dan Ardahan oldu Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi Karnındaki kitleyi aldırmak için bıçak altına yatan güzel modelin bacağı kesildi Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor Yasak aşk, üç çocuklu ünlü oyuncunun yuvasını yıktı Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı 7 aylık hamile Bircan Bali'nin canlı yayında fenalaştığını gören Seren Serengil, konuşmakta zorlandı 75. yaşını kutlayan Coşkun Göğen yeni proje müjdesini verdi: Komedi filmiyle bomba gibi geliyorum Seren Serengil ve Lerzan Mutlu birbirine girdi, hakaretler havada uçuştu Çeyrek final öncesi son ödül oyununu kazanan takım, özel jetle tatil cenneti Samana'ya gitti 62 yaşındaki usta sanatçı Semiha Yankı, bikinili pozlarını paylaştı! Fiziğiyle gençlere taş çıkardı Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu Demet Özdemir tekne pozlarını paylaştı, kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti