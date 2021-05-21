TBMM Başkanı Şentop, "Çerkez Sürgünü'nün 157. yılı"nda yaşamını yitirenleri andı - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çerkez Sürgünü'nün 157. yılında yaşamını yitirenleri andı.

Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük Çerkes Sürgünü'nün 157. yılında, Çerkes kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları bir kez daha hatırlıyor ve acılarını yürekten paylaşıyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Çerkeslerin zulme karşı verdikleri kahramanca mücadele asla unutulmayacaktır." ifadelerini kullandı.