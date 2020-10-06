TBMM Başkanı Şentop, Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na on-line katıldı - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na on-line katıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yılın ikinci çeyreği itibarıyla yalnızca yüzde 4 oranında daralma kaydeden Türkiye'nin, ekonomik başarısıyla, adı sanı bilinen ülkelerden daha üst sıralarda yer aldığını bildirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yılın ikinci çeyreği itibarıyla yalnızca yüzde 4 oranında daralma kaydeden Türkiye'nin, ekonomik başarısıyla, adı sanı bilinen ülkelerden daha üst sıralarda yer aldığını bildirdi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Trakya Kalkınma Ajansı iş birliğinde on-line düzenlenen fuarın açılışına katılan Şentop, Trakya'nın, Tekirdağ'ın evladı olarak bölgede ve şehirde yapılan her çalışmayı son derece önemsediğini söyledi.

İş adamlarının yaptığı faaliyetlerde yanlarında olmayı ve destek sunmayı görev kabul ettiğini belirten Şentop, "On-line gerçekleştirilen Çerkezköy Endüstriyel Fuarı için Ticaret ve Sanayi Odamızın başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin gösterdikleri gayretin başından beri yakın tanığıyım." dedi.

Şentop, Çerkezköy'ün son yıllarda ekonomisi hızla gelişen ve buna bağlı nüfusu da hızla artan bir ilçe olduğunu, bölge ve ülke ekonomisindeki önemini de iyice artırdığını dile getirdi.

Bölgesel refahın artmasına en büyük katkıyı sağlayan ilçe olarak ön plana çıkmasında, ilçede faaliyet gösteren KOBİ'lerin önemi ve katkısının yadsınamayacağını vurgulayan Şentop, "Açılışını yaptığımız bu fuar, Çerkezköy'ün bu konumunu daha da geliştirmek ve güçlendirmek, uluslararası alanda da ön plana çıkmasını sağlamak ve elbette fuarların ruhuna uygun olarak satıcı ve alıcıları bir araya getirmek için devletimiz ve girişimcilerimizin iş birliğinin bir eseri olarak karşımızdadır." diye konuştu.

Şentop, mart ayında, her alanda olduğu gibi sanayi ve üretim sektöründe de etkisini derinden hissettiren Kovid-19 pandemisinin ortaya çıkmasının ve akabinde alınan tedbirler nedeniyle fuarın bu yıl on-line ve interaktif yapılmasının, kimseyi umutsuzluğa sevk etmemesi gerektiğini dile getirdi.

"Dijital iletişim zaman-mekan mevhumunu ortadan kaldırdı"

"Her şerde bir hayır vardır" düsturu ve kabullenişinin, tarih boyunca hep başka hayırlı kapılar açtığını vurgulayan Şentop, şöyle devam etti:

"On-line fuar, ilk tecrübe olması açısından dezavantaj gibi görünse de kazandıracağı tecrübe açısından avantaj da yaratacaktır. Dijital iletişim zaman-mekan mevhumunu ortadan kaldırdı. Bir defa uzaktan erişim imkanı sunacak. Ürünleri ekrandan incelemek mümkün olacak. Ayrıca ulusal ve uluslararası düzeyde milyonlarca kişi katılabilecek. İletişim ve etkileşimi son derece kolaylaştırdı. Üstelik ticarette de önemli bir ağırlık kazandı.

TÜSİAD tarafından bu yıl nisan ayında açıklanan rapora göre, Türkiye'de e-ticaret hacmi 2019 yılında yüzde 39 artarak 83 milyar 100 milyon lira seviyesine ulaştı. Koronavirüs salgını sebebiyle bu yıl bu oranın daha da arttığını biliyoruz."

"Geleceğin ekonomisinde e-ticaretin ve teknolojinin ağırlığı artacak"

Şentop, gelecek yıllarda düzenleyicilerin, katılımcıların bu hususta daha büyük tecrübeye sahip olacaklarını ve edinecekleri tecrübe ışığında kendilerine yeni pencereler açacaklarını vurgulayarak, "Zira geleceğin ekonomisinde e-ticaretin ve teknolojinin ağırlığının artacağı artık su götürmez bir gerçektir. KOBİ'lerimizin e-ticarete ve teknolojik alt yapıya yatırım yapması teşvik edilmeli ve hatta bu konuda bir takım yatırım teşvikleri verilmelidir. Bu konuda her zaman destekçiniz olacağım." ifadelerini kullandı.

Bu virüsün tezahür etmesinin hem Türkiye'nin jeopolitik konumuna hem de ekonomik kurumlarına duyulan ihtiyacı artırdığının açıkça görüldüğünü belirten Şentop, "Uluslararası ucuz iş gücü nedeniyle tercih edilen Asya ülkelerinin yerine yeni üretim ve ticaret merkezi olarak Türkiye'nin tercih edilmeye başlanması bu tespitimizin ne kadar haklı olduğu göstermektedir. Kaldı ki bizim Türk Ticaret Kanunu'muzda 'tacirlerin basiretli hareket etme mesuliyeti' vardır " dedi.

Şentop, yakın zamanda pandemi sürecinde ekonomisi en az zarar gören ülkelerin yer aldığı bir araştırma sonucunun yayımladığını anımsattı.

Buna göre Türkiye'nin ekonomik büyüme açısından salgından en az etkilenen ülkeler arasında 3. sırada yer aldığını anlatan Şentop, şunları kaydetti:

"Yılın ikinci çeyreği itibarıyla yalnızca yüzde 4 oranında daralma kaydeden Türkiye; ABD'nin yüzde 5, İngiltere'nin yaklaşık yüzde 10 ve İspanya'nın yüzde 12'lik oranlarının yer aldığı listede 3. sıradaki ekonomik başarısıyla adı sanı bilinen ülkelerin daha üst sıralarında yer aldı."

Şentop, rekabet ve rekabet edebilirliğin, serbest piyasa ekonomisinin en önemli kavramları olduğunu söyledi.

"Türk sanayisi rüştünü çoktan ispatlamıştır"

Ancak etkin bir pazarlama stratejisi ve gayreti bulunmadan üretilen kaliteli ve ucuz ürünleri tüketiciye ulaştırabilmenin mümkün olmadığını anlatan Şentop, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türk şirketlerinin ürettiği ürünlerin kalite ve fiyat parametreleriyle uluslararası pazarlarda rekabet edebilir nitelikte olduğu kuşkusuzdur. Türk sanayisi bu konuda rüştünü çoktan ispatlamıştır. Ancak üretilen ürünlerin pazarlara arzı, marka yaratma becerimiz konularında daha katetmemiz gereken çok yol var. İşte bu tür fuarlar bu yolculukta en önemli araçlarımızdan biridir. Bugünden sonra daha güzel işlere imza atacağınıza, daha büyük başarılara erişeceğinize inanıyorum."

Şentop, 2020'in zor ve sıkıntılı bir yıl olduğunu, beklenmedik bir anda salgının bütün dünyayı tehdit etmeye başladığını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ama Türkiye için bu süreç tersine döndü. Tersine dönüşün sebebi de küçük ve orta ölçekli sanayimizin dinamizmi. Sanayicilerimiz ve iş adamlarımız zorluklar karşısında pes etmeyen kişiler. Koronavirüs salgını sürecinde de durmadılar. Salgın tehdidini geleceğe hazırlık için fırsat olarak gördüler. Açtığımız on-line fuar da bunun bir göstergesidir. Faydalı neticelerini yakın zamanda göreceğiz. Alıcı ile satıcıyı, üretici ile tüketiciyi bilgisayar ekranında buluşturacağız. Bu yıl edinilecek tecrübe gelecek yıllara ışık tutacak. Sonraki yıllarda da hem sahada hem on-line olabilir. Hatta süresi üç günle sınırlı tutulmayabilir. Böylece Çerkezköy'de üretilen ürünlerin Ticaret ve Sanayi Odamız tarafından hazırlanacak e-ticaret web sayfasından tanıtım ve satışı da yapılabilir."

TBMM Başkanı Şentop, Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na on-line katıldı
TBMM Başkanı Şentop, Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na on-line katıldı
TBMM Başkanı Şentop, Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na on-line katıldı
TBMM Başkanı Şentop, Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na on-line katıldı

Çerkezköy, Ticaret, Türkiye, TBMM, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 16:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na on-line katıldı - Son Dakika


Son Dakika

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